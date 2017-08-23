الإنفوجراف.. أعداد الحجاج الذين أدوا مناسك الحج بالسعودية على مدار 10 أعوام

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قال الله تعالى فى كتابه العزيز: “وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ”، أن الحج ركن هام من أركان الإسلام الخمسة، وهو الركن الخامس، ويعتبر ركن أساسي في العبادات، حيث أتى ركن الحج عقب ركن شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله،وركن إقامة الصلاة، وركن إيتاء الزكاة، و ركن صوم شهر رمضان المبارك، في الأهميّة وعلى الترتيب ومن ثم يأتي الحج.

لقد فرض الله الحج على المسلمين الذين يستطيعون إليه سبيلاً، لما فى هذا الفرض من الأجر الكبير، والمنافع العظيمة في الدنيا والآخرة، فمن يسافر لأداء مناسك الحج، يرجع من هناك كيوم ولدته أمه، طاهرا خاليا من الذنوب والمعاصي.

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صرحت القناة الإخبارية السعودية فى إنفوجراف، إن العام الهجرى 1433 والذي يوافق عام الميلادى 2012، يعد أكبر سنة استقبلت فيها المملكة العربية السعودية أكبر عدد من ضيوف الرحمن ليصل إلى 3 مليون و161 ألف حاج، وجاء العام الهجري 1437، والموافق سنة 2016 ، هو الأقل فى عدد ضيوف الرحمن والذى وصل إلى مليون و 862 ألف حاجا.

وسوف نستعرض سويا التطورات التي طرأت على أعداد الحجاج خلال الـ 10 أعوام السابقة بالتاريخ الميلادى،حيث وصل عدد الحجاج عام 2016 م إلى 1.862.909 حاجا وهذا يعتبر أقل عدد حجاج، كما وصل عدد ضيوف الرحمن عام 2015 م، إلى 1.952.817 حاجا، أما عام 2014م، فقد وصل إلى 2.085.238 حاجا، وفي عام 2013م، وصل إلى 1.980.249 حاجا، وعام 2012م، وصل إلى 3.161.573 حاجا، ويعتبر هذا العام هو صاحب أكبر عدد حجاج، و عام 2011م وصل إلى 2.927.717 حاجا، وبلغ فى عام 2010م حوالى 2.789.399 حاجا، وعام 2009م بلغ 2.313.278 حاجا، أما سنة 2008 م بلغ 2.408.849 حاجا، وسنة 2007م وصل إلى 2.454.325 حاجا.



أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن الهيئة قد بدأت فى توزيع عدد من الهدايا التوعوية لضيوف بيت الله الحرام، فى مطار الملك “محمد بن عبد العزيز” الدولي، هذا بخلاف منافذ العاصمة المقدسة، فيما سوف تقوم بتوزيع الهدايا فى الحرم المكى.

كما حرصت الهيئة على أن يطبق الخطة بصورة تليق بمستوى التوعية وحجم المناسبة الذى من دورها ان تعمل على تجنب ضيوف الرحمن كل ما يعكر صفو تأدية فريضة الحج.