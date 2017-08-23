الأردن والولايات المتحدة يبحثون طرق جديدة من اجل احلال السلام في فلسطين

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قام الملك عبد الله الثاني ملك الأردن بالبحث عن آليات جديدة من أجل أن تتم إعادة المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل بخصوص الأوضاع في المنطقة و الوصول إلى حل وسط لإحلال السلام بين الطرفين وقد قام العاهل الأردني ببحث الأمر مع الوفد التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسالها وقد قام برئاسة الوفد جاريد كوشنر كبير مستشاري دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأت أعمال الوفد الأمريكي مع الملك عبد الله الثاني من أجل تطوير عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين خلال يوم الثلاثاء الماضي.

والجدير بالذكر أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قام بالتأكيد أمام الوفد الأمريكي الذي كان قد جولته في المنطقة من العاصمة الأردنية عمان ،عن إدراك الأردن لأهمية إطلاق مفاوضات بين فلسطين والكيان الصهيوني تكون نتائجها “جادة وفاعلة”، حيث أن السلطات الإدارية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية تسعى الآن إلى استئناف مفاوضات السلام التي كانت قائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولكنها توقفت بعد ذلك خلال شهر أبريل من عام 2014.

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ويذكر أن الوفد القادم من الولايات المتحدة يضم الكثير من المسؤولين الأمريكان ، حيث أن الوفد الأمريكي يضم جيسون غرينبلات مساعد الرئيس الأمريكي ترامب وممثله الخاص للمفاوضات وأيضا يضم الوفد دينا بأول نائبة مستشار الأمن القومي، وسيذهب كلا من غرينبلات وباول إلى الأردن خلال اليوم الاربعاء ليقوموا بأدوارهم في المهمة الذي ذهب من أجلها الوفد الأمريكي.

ومن جهة أخرى قد قام كلا من العاهل الأردني والوفد الأميركي خلال اللقاء بمناقشة الجهود التي يجب استهدافها من أجل تحريك عملية السلام، وأيضا ما يجب أن يتم من الجانبين لكي تتم إعادة إطلاق مفاوضات جديدة بين فلسطين وإسرائيل وتكون جادة وفاعلة من أجل إحلال السلام في المنطقة، وقد صرح الجانبين خلال اللقاء أن حل الدولتين يعد السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، وجاء ذلك وفقا لما قام الديوان الملكي الأردني بالتصريح به.

وقد بدأت هذه المفاوضات بناء على طلب الملك عبدالله الثاني ملك الأردن ورجب طيب أردوغان الرئيس التركي حيث قاموا بتوجيه دعوة للمفاوضات من أجل السلام بين فلسطين وإسرائيل خلال يوم الاثنين الماضي.