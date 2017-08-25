تعرف علي الخدمات الطبية المتاحة لحجاج هذا العام

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قامت لجنة الشؤون الصحية الموجودة في منطقة مكة المكرمة، بالإعلان رسميًا عن استعدادها الكامل هذا العام لموسم الحج عن طريق خطتها التي قد تم وضعها من قبل الوزارة والحكومة والتي تشمل تنفيذ عدد من المشاريع الصحية المختلفة من أجل أن يتم تطوير العملية الصحية وقد تجاوزت كلفة هذه المشاريع مبلغ 12.7 مليون ريال سعودي كما شملت عملية تطوير البنية التحتية قبل موسم الحج بالإضافة إلى تطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات الخاصة بالمشاعر والتي تخدم المواطنين وتوفر لهم الخدمات الطبية بكل سهولة ويسر مع ارتفاع أعداد الواردين والوافدين إليها من جميع البلاد والدول حول العالم.

وعن هذه الخدمات الطبية ورد أنه من المقرر أن يقدم أكثر من 4 آلاف سرير طبي داخل مستشفيات العاصمة والمشاعر للحجاج، حيث أكدت اللجنة علي أن هذه السرائر مخصصة من أجل تنويم الحاج المريض بالإضافة إلى توفير عدد منها فى العناية المركزة وايضًا عيادات الطوارئ، كما ورد أنه قد تم تجهيز 128 مركزاً صحياً مختلفين ما بين دائماً ومؤقتاً، كما تم توفير إلى جانب ذلك عدد 39 فرقة طبية ميدانية لخدمة الحجاج فى كل مكان.

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جدير بالذكر ان بالنسبة إلى قافلة خادم الحرمين الشريفين الطبية قد ورد أنه قد تم تجهيزها بشكل كامل لتضم عدد 45 باصاً من أجل تسهيل عملية نقل الحجاج المرضى أثناء رحلة الحج بين المشاعر بالإضافة إلى تسهيل عملية الحج لهم وإكمالها لشعيرة الحج بشكل أسهل وأيسر، كما تقرر أن يتم دفع عدد 100 سيارة إسعاف صغيرة وأن يكون تواجدهم خلال موسم الحج داخل المشاعر المقدسة لكي يتم نقل المرضى بشكل أسرع عند الحاجة إليها.

أما فيما يخص الهلال الأحمر السعودي قد استعد ايضًا للموسم الحالي حيث ورد أنه قد قام بتوفير نحو 1245 مركزٍ متنوعين بين دائم ومؤقت بالإضافة إلى توفير عربات متحركة مسنودة للحجاج ومتوفر معهم أكثر من 10 آلاف مسعف بالإضافة إلى الأشخاص المتطوعين من الجنسين لخدمة الحجاج، من جهة أخرى قد تم تجهيز عدد 3 آليات خاصة من أجل الإسعاف الجوى.