وزارة الصحة السعودية تكشف حقيقة إصابة بعض الحجاج بالكوليرا

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قامت وزارة الصحة السعودية بالكشف عن حقيقة ما تم نشره في الفترة الأخيرة علي عدد من المواقع عن وجود إصابات بالكوليرا تم إكتشافها بين صفوف الحجاج الموجودين بالمشاعر هذا العام حيث أكدت الوزارة على أن هذه الأنباء الصحفية ليست صحيحة ولا يوجد أي أساس بالصحة لها بالمرة.

وقد جاء في تصريحات وزارة الصحة أنه بالنسبة إلى ما تم نشره علي صفحات وكالة الأنباء السعودية “واس”، والتي قد قامت بنشرها علي موقع التواصل الإجتماعي وصاحب التدوينات الصغيرة “تويتر”، بخصوص إصابة بعض الحجاج بهذا المرض، تم الرجوع إلى السيد وزير الصحة، والذي يدعي توفيق بن فوزان الربيع،وأنه قد تم التأكد من أن فرضية الاشتباه التي تمت بخصوص انتشار مرض الكوليرا بين صفوف الحجاج هذا العام كانت ليست صحيحة بالمرة.

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كما وردت بعض التقارير الصحفية المؤكدة علي أنه مؤخرًا قد تم إصابة عدد 50 حاج بمرض الكوليرا وتحديدًا في منطقة “بطحاء قريش”.

جدير بالذكر أنه قد أشارت الوزارة في تصريحاتها علي أنه قد ورد إليها بلاغات مشيرة إلى الاشتباه في أحد البعثات عن وجود حالات مصابة بالكوليرا وكان مقر هذه البعثات فى بطحاء قريش، كما أنهم قد انتقلوا للأراضي المقدسة منذ عدة ساعات فقط من بلادهم إلى مطار الملك عبد العزيز الذي يوجد في مدينة جدة ومنها إلى المدينة المنورة، وعلى الفور تم اتخاذ القرار بشأنها وتم عزل الموقع بصورة فورية، كما قام المسؤولين بنقل الأفراد الذين يشتبه بهم إلى المستشفيات، وتم عمل جميع الفحوصات اللازمة لهم حتى ظهرت النتائج وكانت العينات إيجابية وليس بها أي إصابات.

من جهة أخرى قامت الوزارة بإعطاء عدد منهم بعض العلاجات الوقائية والتي كانت مناسبة لهم ولهذا المرض حتى تضمن الوزارة أن لا ينتشر هذا المرض بين أفراد الحجاج.

أكدت وزارة الصحة السعودية على أنه قد تم الاستعانة بعدد من وحدات النقل الإسعافي والتي كانت متخصصة بالإضافة إلى وحدات أخري من الهلال الأحمر، من أجل سرعة نقل أي حالة تم الاشتباه بها بين الحجاج .