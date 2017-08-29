السعودية تؤكد أن ما يقرب من مليوني حاج يؤدون فريضة الحج هذا العام ومن بينهم ايرانيين

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يفد نحو مليوني مسلم تقريبا من جميع أنحاء العالم إلى مكة في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، التي تمثل بالنسبة لبعضهم رحلة العمر.

ويشهد الحج هذا العام عودة الحجاج الإيرانيين الشيعة بعد الخلاف الذى نشب بين الرياض وطهران، واختلافهما حول الصراع في سوريا واليمن، والذي أدى بدوره إلى منع حجاج إيران عن الحج في 2016.

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وقال “عبد المجيد الأفغاني”، مدير شؤون الحج والعمرة “نتوقع هذا العام نحو مليوني حاج”.

وكانت حادثة تدافع الحجيج في 2015 قد أدت إلى وفاة نحو 2300 حاج، في أسوأ كارثة في تاريخ الحج، وكان من بين القتلى 464 حاج من إيران.

واستنكرت طهران الكارثة ونددت بتنظيم السعودية للحج، وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران بعد نهب سفارتها في طهران من قبل متظاهرين إيرانيين كانوا يحتجون على إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي “نمر النمر”.

ويؤكد محللون سياسيون إن الدولتين لم تعودا ترغبان في تطويل أمد الخلاف بينهما، خاصة بعد اندلاع الأزمة السياسية بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، من ناحية أخرى.

وقطعت تلك البلدان علاقاتها مع الدوحة منذ الخامس من يونيو ، وأدى اندلاع الأزمة إلى تأثر سفر الحجاج القطريين، لكن الرياض أعلنت في الفترة الأخيرة تخفيف بعض القيود بالنسبة إلى الحجاج القادمين من الدوحة.

وتوافد إلى الأراضى المقدسة عدد كبير من مسلمي آسيا وإفريقيا ودول الشرق الأوسط، وتعد إندونيسيا أكثر دول العالم الإسلامية، التي يفد منها أكبر عدد من الحجاج كل عام.

ولا تزال الهجمات التي يشنها مسلحون من الجماعات والتنظيمات المتشددة حاضرة في أذهان الحجاج، خاصة القادمين من سوريا والعراق، حيث يعاني السكان من تلك الهجمات.

وعلى الرغم من ذلك ، فتهديد تلك الهجمات لم يمنع المسلمين من التوجه إلى الحج ، خاصة وأن كثيرا منهم ينتظر تلك الرحلة طويلا.