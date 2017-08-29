مسلحى “داعش” يتركون المناطق الحدودية اللبنانية السورية بعد ثلاث سنوات

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شرع المسلحون التابعون لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في الرحيل عن منطقة الحدود اللبنانية السورية بعد ثلاث سنوات من المكوث بها، وذلك بموجب اتفاق غير مسبوق مع التنظيم يتضمن مغادرة هؤلاء المسلحون للمنطقة باتجاه دير الزور شرقي سوريا، حسب ما جاء عن التلفزيون السوري وحزب الله.

كما ذكر أيضا أن “ست عشرة” حافلة تحمل 308 من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية و670 مدنيا مع عائلاتهم انطلقت عبر معبر الشيخ علي الروميات في جرود قارة السورية في القلمون الغربي في متجهين إلى مدينة “البوكمال” التابعة لمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

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و قد صاحب القافلة أفراد من الأمن السوري ومقاتلون من حزب الله اللبناني، كما تضم القافلة أيضا إحدى عشرة سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر السوري وعلى متنها ستة وعشرون جريحا.

وجاء الإجلاء بعد مرور أسبوع من حملة الجيش اللبناني ضد هذا التنظيم، كما يتزامن ذلك مع حملة عسكرية مشتركة بين الجيش السوري ومقاتلي حزب الله اللبناني في الأراضي السورية.

ويقضي اتفاق الجلاء عن المنطقة أن يستقل عدة مئات من المسلحين مع عائلاتهم في كلا جانبي الحدود حافلات باتجاه دير الزور شرقي سوريا، ومن الجدير بالذكر أن دير الزور هي المحافظة الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية حتى الآن .

وكان مصدر عسكري لبناني قد قال في وقت سابق لوكالة فرانس برس أن القافلة لن يسمح لها بالانطلاق قبل صدور نتائج الحمض النووي للجثث التي تم العثور عليها في المنطقة، والتي يعتقد بأنها بقايا جنود لبنانيين، كان التنظيم قد اختطفهم في عام 2014.

وزحفت القوات اللبنانية من جهة والقوات السورية ومقاتلي حزب الله من جهة أخرى نحو الحدود السورية اللبنانية ، وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري في الساعة السابعة صباحا.

وأكد الجيش اللبناني أنه لا ينسق مع حزب الله، الذي تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية تنظيماً إرهابياً، ويحرص على البقاء بعيدا عن حزب الله حتى لا يخسر المساعدات العسكرية الأمريكية.

وقد أعلن الجيش اللبناني وحزب الله الأسبوع الماضي أنه قد أحرز تقدما في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية ، وتم إجباره على التراجع نحو منطقة جبلية على الحدود .

وكانت وسائل إعلام رسمية في سوريا قالت إن الجيش قد وافق على اتفاق بين حزب الله اللبناني ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية يقضي بالسماح بمغادرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من المنطقة الحدودية الواقعة على مقربة من لبنان.

ويأتي الاتفاق بعد أن أوقف الجيشين اللبناني والسوري وجماعة حزب الله هجومه البري على الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على امتداد الحدود بين البلدين .