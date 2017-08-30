أنطونيو غوتيريس: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

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قام أنطونيو غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الدولية بالتصريح خلال اليوم الثلاثاء أنه يشدد على رأيه بأن حل إقامة الدولتين السبيل الوحيد من أجل حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وقد أكمل مؤكدا أن البناء الاستيطاني التي تقوم به إسرائيل يعد أكبر “عقبة” أمام السلام في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة قد التقى برئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وذلك خلال ذاهبة لمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وقد جاء هذا اللقاء بعد لقاءه اثنان من المسؤولين في الكيان الإسرائيلي المحتل.

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ويذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد صرح في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني الحمد الله انه يريد ان يعبر بكل قوة عن التزام الكامل لمنظمة الأمم المتحدة الدولية والالتزام الكامل من جانبه بصفة شخصية، وقد وعد أنه سوف يقوم بكل شيء مطلوب منه شخصيا كأمين عام للأمم المتحدة من أجل القيام بكل السبل من أجل تحقيق حل الدولتين لإنهاء النزاع بين فلسطين وإسرائيل وإحلال السلام في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وقد قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالتشديد أكثر من مرة على أنه لا خطة بديلة في الشأن الإسرائيلي الفلسطيني عن خطة حل الدولتين.

ومن جهة أخرى يبدو أن حل إقامة الدولتين يعد حلا ميتا، وذلك بسبب استمرار الكيان الصهيوني المحتل في مصادرة الأراضي الفلسطينية والبناء بطريقة استيطانية كثيفة علي هذه الأراضي، وأيضا من الجهة الأخرى فإن الانقسامات بين الفلسطينيين من حيث التابعين لحركة فتح التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتسيطر على الضفة الغربية و التابعين لحركة حماس الإسلامية التي استطاعت أن تسيطر على قطاع غزة، من العثرات الأخرى التي تقف أمام حل الدولتين.

والجدير بالذكر أن أنطونيو غوتيريس سوف يتوجه خلال يوم الأربعاء القادم إلى قطاع غزة الذي يسيطر عليه حركة حماس ويتم محاصرته من قبل الكيان الصهيوني، وذلك من أجل محاولة للتقريب بين كل أطراف القضية حتى يأخذ أولى خطواته في حل إقامة الدولتين.