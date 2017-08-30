إحباط محاولة تهريب حجاج متنكرين في “ملابس نسائية” داخل مكة المكرمة

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صرحت الأجهزة الأمنية السعودية في مدينة الطائف إنها قامت بضبط أفرادًا محترفين فى تهريب الحجاج من تنكرهم فى “ملابس نسائية”، ومساعدتهم فى الدخول إلى قلب مكة المكرمة.

كما تم إعلان بيان محلي منقول عن لسان مسؤول أمني في شرطة مدينة الطائف عن محاولة تهريب حجاج متنكرين في “ملابس نسائية” داخل مكة المكرمة، وكان نص البيان: “إن الأجهزة الأمنية، في المدينة الواقعة غربي السعودية، أحبطت عمليات تهريب حجاج “متنكرين بملابس نسائية” إلى داخل المدينة المقدسة عبر عدد من المنافذ البرية”، وأضاف المسؤول الأمني عن الجزء الخاص بهوية هؤلاء الافراد: “بقيادة أفراد، لم تُفصح عن هوياتهم”.

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أكد المسؤول الأمني أن الأجهزة الأمنية السعودية، قد قامت برصد طرق وحيل مختلفة، يقوم بها البعض للتنكر والهروب من رجال الأمن، و اجتياز نقاط التفتيش، في محاولة مستميته للدخول الىة قلب المدينة المقدسة، وتأدية مناسك فريضة الحج .

قامت السلطات السعودية، مؤخرا بمنح عدد من المقيمين الذين صدر لهم رخص إقاماتهم من أماكن أخرى بخلاف مكة المكرمة الاستثناء من منعهم من الدخول فيفي مداخل وبوابات العاصمة المقدسة خلال فترة موسم الحج.

يضطر البعض من حجاج الداخل السعودي، في كل سنة، إلى القيام بأعمال التسلل إلى قلب المدينة المقدسة رغبتا منهم فى تأدية مناسك الحج، هذا بسبب عدم حصول هؤلاء البعض على تصاريح الحج المطلوبة منهم.

كما تشدد السلطات السعودية على ضرورة الحصول على هذه التصاريح الخاصة بالحج لقيامهم بأداء المناسك، وتوقع على هؤلاء عقوبات صارمة على هذه الفئة من الحجاج “المخالفين”.

تصل عقوبة المقيمين، من الأفراد الغير السعوديين، الذين يرغبون فى دخول مكة المكرمة من غير استخراج تصريح، بعقوبة الاستبعاد بشكل نهائي عن الأراضي السعودية المقدسة، وأيضا عقوبة المنع من دخول الأراضي السعودية المقدسة مدة تبلغ 10 سنوات.

عملت السلطات السعودية على سن القوانين الصارمة، والعقوبات الحزمة لمواجهة عمليات تهريب الأفراد الى داخل مكة المكرمة،كما شددت على ضرورة وجود التصاريح الخاصة بالحج وتأدية المناسك، كما تقوم الأجهزة الأمنية السعودية في مدينة الطائف بالإجراءات الأمنية الخاصة بها على أكمل وجه.