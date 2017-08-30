فتح ملف حادث مقتل رسام الكاركاتير الفلسطينى “ناجى العلى” فى ذكرى رحيله

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يفتح مجددًا بعد مرور ثلاثين عاماً على مقتله، ملف اغتيال “ناجي العلي”رسام الكاريكاتير الفلسطيني الشهير .

فيما تأتي الذكرى الثلاثين على وفاة الفنان الفلسطيني “ناجي العلي”، أحد أبرز رسامي الكاريكاتير العرب، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية أطلقها عليه مجهول بالعاصمة البريطانية لندن، أعلنت الشرطة البريطانية أنها فتحت ملف اغتياله مجددًا.

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وتدعو شرطة لندن حالياً أي شخص لديه معلومات بشأن عملية الاغتيال، خاصة ما يتعلق بالمشتبه بهما الرئيسيين اللذين لم تتمكن من تحديد هويتهما، إلى أن يقدم لها هذه المعلومات.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تنشد معلومات جديدة بشأن مقتل الفنان، وكان العلي رسام كاريكاتير سياسيا لصحيفة القبس الكويتية، و أثناء توجهه إلى مكتب الصحيفة في غرب لندن في 22 يوليو عام 1987، تعرض لهجوم وأُطلق عليه عيار ناري أصاب عنقه.

ونقل إلى المستشفى بعد الهجوم الذي وقع في شارع آيفز في منطقة نايتسبريدج، ولكنه توفي بعد ذلك بشهر.

وتريد قيادة وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية الحصول على معلومات عن الرجل الذي كان يحمل سلاحاً وآخر شوهد يقود سيارة مغادراً موقع الحادث.

وتعتبر رسومات “ناجي العلي” الكاريكاتورية أحد صور النقد الصريح للواقع الفلسطيني الذي كان قائما آنذاك، وكان بعضهم يرى فيها انتقادا للنظام الفلسطيني، ما وضع حياة العلي موضع تهديد، إذ تلقى عدداً من التهديدات بالقتل في السنوات التي سبقت مقتله، وفقا للشرطة.

وكانت هذه الرسومات أحد أهم صور جلد الذات للفنان الراحل وتوجيه النقد الدائم لكل رؤساء العالم وبالأخص حكام البلدان العربية ، والذين يملكون نصيب الأسد فى حل الأزمة الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي الذي كان ولا يزال قابعا فوق نفوس الشعب الفلسطينى ولطالما يمارس كل صور الفساد والتهكم على الأرواح والمقدسات .