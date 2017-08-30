ذكرى وفاة “ناجى العلي” توجه أصابع الاتهام لمنظمة التحرير الفلسطينية مرة جديدة

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يبدو أن واقعة اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطينى “ناجى العلى” ستطل علينا من جديد تزامناُ مع مرور ثلاثين عاماً على رحيله .

فبعد كل هذه الأعوام يبدو أن الشرطة البريطانية رأى آخر فى هذه القضية الشهيرة، والتى مازال فيها جناة هاربون من العدالة، ولازالت أيضاً الشرطة البريطانية تلوح بأصابع الاتهام تجاه واحدة من أهم صناع القرار فى فلسطين آنذاك الا وهى منظمة التحرير الفلسطينية .

فحين اغتيل “ناجي العلي”، تعالت الأصوات التي تتهم منظمة التحرير الفلسطينية بالضلوع في الجريمة، وقال معلقون في الشرق الأوسط إن مقتل ناجي العلي يأتي في إطار حملة تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية لتكميم أفواه منتقديها في أوروبا والشرق الأوسط، ولكن منظمة التحرير الفلسطينية نفت المسؤولية عن الاغتيال.

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وكان قد اعتقل طالب فلسطيني في مدينة “هال” أثناء التحقيق في القضية، وسجن لاحقاً بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات. وادعى الطالب أثناء التحقيق أنه كان يعمل لصالح كل من منظمة التحرير الفلسطينية والاستخبارات الإسرائيلية، الموساد.

كان العلي قد أوقف سيارته في شارع إيكسوورث بلايس في اللحظات التي سبقت اغتياله،، ثم توجه سيراً عبر جادة درايكوت إلى شارع آيفز حيث وقع الحادث. وأفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا رجلا مسلحاً يتبعه، ووصفوه بأنه يحمل ملامح شرق أوسطية، ويبلغ من العمر قرابة 25 عاماً، وشعره أسود كثيف متموج. وكان يرتدي سترة من الجينز وسروالاً داكن اللون.

وشوهد المسلح يفر بعد الهجوم، من شارع ايفيز، سالكاً الطريق ذاته عبر جادة درايكوت إلى شارع إيكسوورث بلايس.

وأفاد شاهد برؤيته لرجل آخر بعد دقائق قليلة من الحادث، كان يعبر شارع فولهام إلى لوكان بلايس ويركب في سيارة من نوع مرسيدس فضية اللون مقودها على الجانب الأيسر.

وقالت الشرطة البريطانية إنه كان يركض واضعاً يده اليسرى داخل الجانب الأيمن من سترته وكأنه يخفي شيئاً. ووصف الرجل بأنه يمتلك مظهراً شرق أوسطي، في الخمسينيات من عمره، متوسط الطول وعريض المنكبين.

وكان شعره أسود وغزاه الشيب، ووجهه مائلاً للسمنة وأنفه كبير نسبياً، مظهره أنيق . وقال القائد دين هييدن، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية “شوهد المسلح يتبع ناجي العلي لمدة 40 ثانية قبل أن يطلق النار عليه، ورغم قصر مدة الهجوم تمكن الشهود من توصيف المشتبه به وصفاً جيداً”.

وأضاف “نعتقد أنه رتب للقاء الرجل الذي يقود السيارة من نوع مرسيدس فضية اللون، مباشرة بعد قتله لناجي، كما نعتقد أن هذا السائق كان يخبئ السلاح في معطفه، ويعتزم التخلص منه لاحقاً”.

وقد عثر على مسدس من نوع توكاريف عيار 7.62، في مساحة مفتوحة في بادينغتون في 22 أبريل 1989، أي بعد عامين من حادث الاغتيال.

كما قال هييدن “القتل الوحشي لناجي العلي تسبب بدمار عائلته، وعلى الرغم من مرور 30 عاماً، ما يزال أفراد أسرته يشعرون بالخسارة الفادحة”.

وأضاف “يمكن أن يتغير الكثير في 30 عاماً، فمن الممكن أن تتغير الولاءات، وبالتالي فإن الأشخاص الذين لم يكونوا على استعداد للتحدث في ما مضى ربما يبدون اليوم استعداداً لتقديم معلومات حاسمة”.