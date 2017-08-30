سامح شكري يستقبل اتصالا هاتفيا من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

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استقبل وزير الخارجية، السفير “سامح شكري”، اتصالا هاتفيا من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، “ستيفان ديمستورا”، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار “أحمد أبوزيد”، بأن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، “ستيفان ديمستورا”، قد أحاط السفير “سامح شكري”، بتقييم الأمم المتحدة للجهود المبذولة حاليا التي تسعى إلى توحيد صفوف المعارضة السورية، والتعاون بينها وتوحيد مواقفها.

هذا بخلاف الجهود المقامة حاليا والتي تستهدف استئناف المحادثات السياسية، في مدينة جنيف، كما تعرض الحوار أثناء الاتصال النقاش حول موضوع الإحاطة التي يقترح مبعوث الأمم المتحدة “ستيفان ديمستورا”، أنه سوف يقدمها أمام مجلس الأمن غدا الخميس، هذا تحت إشراف الرئاسة المصرية لمجلس الأمن.

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أفاد المستشار “أحمد أبوزيد”، المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية، يؤكد على دعم مصر لأهمية دور الأمم المتحدة، بشأن رعاية المفاوضات بين مختلف الأطراف السورية، وضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية وهذا بهدف إطلاق محادثات ضرورية و منسقة، كما أنه من الضرورى أن تكون الأهداف واضحة، تستهدف التسوية السياسية الكاملة للتحديات السورية، وتعمل على الوصول إلى تطلعات المجتمع السوري في كلا من السلام والاستقلال وحقه المشروع فى حقن الدماء.

تطرق سابقا، السفير “سامح شكري”، إلى موقف مصر الواضح والمساند للقضية السورية الذي يستهدف الحفاظ علي وحدة الشعب والأراضي السورية، دون اللجوء إلى تفتيت هيئاتها القائمة بالفعل، مع تعزيز حق المشروع للمجتمع السوري في الوصول إلى حل سياسي مرضٍ لكل الأطراف ويحقق طموحاته في عيش حياة آمنة وكريمة.

كما استعرض وزير الخارجية مؤخرا، نجاح المساعي المصرية، في الوصول إلى اتفاق بخصوص مناطق تقليل التوتر في وسط حمص والغوطة الشرقية، وهذا من خلال اتصالات مصر المستمرة مع الأطراف المختلفة في سوريا.

ذكر السفير “سامح شكري”، أن بلاده تمتلك وجهة نظر أكثر عقلانية ترتبط بطريقة إدارة التغيير الذي لا مفر منها، ولكن من خلال أقل خسائر ممكنة، من أجل الحفاظ علي الدولة القومية وهيئتها كدليل واضح لاستقرار المجتمعات والشعوب، والبعد عن السقوط فى هوة سحيقة من حالة عدم الاستقرار كما هو الوضع في بعض الدول الشقيقة.