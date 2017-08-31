“السعودية” تجري مراسم استبدال كسوة الكعبة فجر يوم 9 ذي الحجة

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يجري بعد صلاة فجر اليوم الخميس الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري استبدال كسوة الكعبة على يد ستة وثمانين صانع وفني تبعا لعادة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مثل يوم التاسع من ذي الحجة من كل عام.

حيث يتم تغيير كسوة الكعبة بأخرى جديدة في حضور لفيف من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد والنبوي بالإضافة إلى حضور عدد من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

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أعلن عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الجهات المتخصصة في الرئاسة ستقوم اليوم بإقامة مراسم تغيير كسوة الكعبة في فجر يوم الخميس الموافق التاسع من ذي الحجة، على أن تستبدل بأخرى جديدة تم صناعتها من الحرير الخالص والذهب من قبل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة بمدينة مكة المكرمة كما أضاف أن تبديل كسوة الكعبة سيتم بثه مباشرة من خلال موقع الرئاسة من خلال شبكة الإنترنت.

كما أعلن محمد عبدالله باجودة المدير العام لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، أن تغيير كسوة الكعبة سيتم كل سنة في شهر ذي الحجة في موسم الحج، ليتم تسليم كبير سدنة الكعبة الكسوة الجديدة ليتم في فجر يوم 9 من ذي الحجة حيث يتم استبدال الكسوة القديمة بكسوة جديدة ليستمر استبدالها من صلاة الفجر حتى صلاة العصر من نفس اليوم، وأشار أن كسوة الكعبة القديمة تعود إلى المصنع ليتم الاحتفاظ بها.

وأعلن محمد عبدالله باجودة أن مصنع كسوة الكعبة يعمل فيه عدد يصل إلى أكثر من مائتين وأربعين صانع وإداري يتم توزيعهم على أقسام المصنع الذي تم تزويده بأحدث الآلات المتطورة في مجال الصباغة والغزل والنسيج والطباعة والخياطة وأعمال التطريز المختلفة ويتكون المصنع من أقسام وهي: قسم الحزام، وقسم خياطة الثوب، وقسم المصبغة، وقسم الطباعة وقسم النسيج الآلي وقسم النسيج اليدوي، وقسم تجميع الكسوة، إلى جانب وجود أكبر ماكينة خياطة في العالم حيث يصل طولها حوالي ستة عشر متراً، وتعمل بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة من خلال نظام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى وجود أقسام أخرى مثل وقسم المختبر، وقسم الخدمات الإدارية والصحية لكافة العاملين في مصنع كسوة الكعبة.