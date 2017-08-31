“السعودية” تدشن أطول طريق للمشاة وتنهي مشروع تظليل الممرات

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استعدت المملكة العربية السعودية لموسم حج عام 2017 بإقامة العديد من الإجراءات لمساعدة الحجاج والتيسير عليهم أثناء أداء مناسك الحج من طواف وسعي ورمي جمرات، حيث قامت بعمل العديد من المشروعات الهادفة إلى خدمة حجاج بيت الله، ومنها مشروع تظليل الممرات، ومشروع تنفيذ أطول طريق للمشاة ليس على المستوى العربي بس على المستوى العالمي.

أعلنت القنوات الإخبارية العاملة في المملكة العربية السعودية عبر صفحاتها على موقع “تويتر” صور مشروع تظليل الممرات التي قامت به المملكة ليتم تظليل كافة الممرات التي سينتقل عليها حجاج بيت الله الحرام إلى قطار المشاعر والمنشآت الخاصة برمي الجمرات، لتعلن المملكة تأكيد استعدادها لاستقبال الحجاج في موسم حج هذا العام.

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كما أعلنت المملكة العربية السعودية على الانتهاء من تنفيذ مشروع أطول طريق يمر عليه المشاة في العالم أجمع ليتم تنفيذه في الأراضي المقدسة ليصل طوله حوالي خمسة وعشرين كيلومتر، بناء على ما تم إعلانه من قبل “السعودية الآن”، ويتم تنفيذ هذا المشروع ليتم استيعاب الأعداد الهائلة والحشود الكبيرة من حجاج بيت الله الحرام الذين تستقبلهم المملكة العربية السعودية في هذا الوقت من كل عام.

من ضمن استعدادات المملكة العربية السعودية قيامها بتغيير كسوة الكعبة المعظمة اليوم باستبدال الكسوة القديمة بكسوة جديدة تم تصنيعها من قبل مصنع كسوة الكعبة ليتم تغيير كسوة الكعبة القديمة بالجديدة من خلال ستة وثمانين فني وصانع ماهر بناء على عادة المملكة العربية السعودية بتغيير كسوة الكعبة في الثامن من ذي الحجة من كل موسم حج، وبناء على عادة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في هذا اليوم.

قامت المملكة العربية السعودية بتدشين صفحة إلكترونية للكعبة المقدسة على موقع “تويتر” اليوم كما نالت الصفحة على التوثيق الرسمي من قبل إدارة موقع “تويتر”.

وأعلنت الصفحة الخاصة بالكعبة في أول منشور لها على الصفحة الإلكترونية: “الكعبة رمز السلام لدين الإسلام”، ووصل جمهوري ومتابعي صفحة الكعبة المقدسة إلى الآن حوالي ألفين متابع في مختلف أنحاء دول العالم، وكان أول المتابعين لهذا الحدث هو الفنان “حسين الجسمي”