وزارة الحج تصدر تحذيرا خطيرا لحجاج البيت الحرام

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ورد أن وزارة الحج والعمرة قد قامت بإطلاق تحذير شديد اللهجة إلى السادة الحجاج الموجودين حاليًا في البيت الحرام، حيث جاء أن وزارة الحج قد قامت بتحذير حجاج بيت الله الحرام في هذه الفترة من الخروج من أجل استكمال أداء نسك رمي الجمرات والذي يحدد موعده في أيام التشريق وتم خلال 12 ساعة، خاصة وأن هذا الوقت يسعى المسؤولون من عدد من الهيئات على إدارة الحشود الكبيرة والموجودة في الأراضي المقدسة من أجل حفظ الأمن بالإضافة إلى سلامة الحجاج.

وقد أكدت الوزارة في تصريحها على أن عملية الحظر من المتوقع لها أن تبدأ في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وتحديدًا من الساعة السادسة صباحا وحتى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، وسوف تستمر يوم الحادي عشر مساءًا من الساعة الثانية ظهرا وحتى تمام الساعة السادسة عصرا، ثم يوم الثاني عشر حيث مقرر لها أن تبدأ من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى تمام الساعة الثانية ظهرا.

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وعن مواعيد حظر رمي الجمرات بالبيت الحرام ورد أنه قد قامت وزارة الحج والعمرة السعودية مؤخرًا بالتواصل مع الحجاج من كافة بلاد العالم حيث أرسلت لهم رسائل توعوية من أجل أن يقوموا بالالتزام بجميع تعليمات الأشخاص المعينين في مهنة مسئولي التفويج وذلك من أجل سلامتهم، كما قامت بمطالبتهم بالسكينة والهدوء عند أداء نسك رمي الجمرات وقد جاء ذلك من أجل ألا يعرضوا أنفسهم بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين للخطر بسبب ما يحدث من تدافع في هذا الوقت بالذات كما حثتهم علي عدم الخروج في بعض الأوقات ومنها:

أول أيام عيد الأضحى والتي توافق اليوم العاشر من ذي الحجة وتحديدًا من تمام الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 10:30 صباحًا، وبالنسبة إلى اليوم الحادي عشر تم تحديد من الساعة 2 ظهرًا وحتى تمام الساعة 6 عصرًا، وفي اليوم الثاني عشر حيث تم منع الخروج من تمام الساعة 10:30 صباحًا وحتى تمام الساعة 2 ظهرًا.