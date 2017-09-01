“التجارة السعودية” تعلن نجاح خطتها التسويقية في المشاعر المقدسة

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صرحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن نجاح خطتها التسويقية في مشاعر جبل عرفات، حيث شهدت وجود العديد من السلع التموينية بالإضافة إلى توفر الوجبات الغذائية والمرطبات المبردة، والألبان بالإضافة إلى المياه والعصائر التي يحتاج إليها حجاج بيت الله الحرام ولم تشهد الأسواق التموينية أي نقص في السلع التموينية المعروضة.

وأعلن المهندس عبدالإله بن مشيط مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار في منطقة مكة المكرمة والمشرف العام على أعمال وزارة التجارة والاستثمار خلال موسم الحج، أن الوزارة عملت على دخول ما يقرب من مائتين وخمسين شاحنة مبردة سعة كل واحدة حوالي أربعين قدم وألف وأربعمائة شاحنة مبردة تتجول في المشاعر المقدسة في جبل عرفات وتحمل معها كافة السلع التموينية والعصائر والمرطبات والمياه وكافة المواد الغذائية منها حوالي مائة وخمسة وخمسين شاحنة مبردة تجوب مشاعر جبل عرفات وتحمل ما يزيد عن تسعة مليون سلعة تموينية لخدمة الحجاج.

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وأشار المهندس عبدالإله بن مشيط أن الفرق الميدانية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار عملت على متابعة دخول الشاحنات المبردة إلى داخل مشاعر جبل عرفات لتحمل حوالي 3 مليون وأربعمائة وستة وخمسين ألف عبوة مياه، بالإضافة إلى أربعة مليون وخمسمائة وستة وثلاثين عبوات من العصائر والألبان بالإضافة إلى مليون وجبة غذائية، وعشرة آلاف قالب ثلج.

كما تعمل وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ حملات رقابية بصفة يومية على جميع منافذ بيع السلع في المشاعر المقدسة ليتم التأكد من وفرة السلع المقدمة لمواجهة أي نقص في المخزون السلعي.

كما يقوم فريق عمل من رجال الرقابة التابعين لوزارة التجارة والاستثمار السعودية بالتعاون مع مجموعة كشافة سعودية لتجوب أرجاء المشاعر المقدسة ليتم رصد السلع المعروضة على الحجاج ليتم التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والتحقق من ملائمة الأسعار بالإضافة إلى توفير معايير الجودة في المنتجات المعروضة ليتم تقديم كافة الخدمات لرعاية حجاج بيت الله الحرام.

كما تعمل الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار لتنفيذ العديد من المهمات خلال موسم الحج مثل الإشراف على جميع منافذ البيع، والتأكد من صلاحية السلع وجودتها، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية الزيوت المستخدمة في السيارات وفحص إطارات السيارات، والرقابة على مضخات الوقود ومراقبة الأسعار في المشاعر المقدسة.