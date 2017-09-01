فرنسا تقترح أن يتم فرض فترة انتقالية في سوريا

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قام وزير الخارجية في فرنسا بالتصريح خلال اليوم الجمعة إنه يطلب من القوى الكبرى في العالم والمتحكمين في مجلس الامن التابع للامم المتحدة أن يقوموا بالاتفاق على جدول زمني لكي تتم فترة انتقالية في سوريا من خلالها يتم توقف النزاع ووجود نوع من الاستقرار في الأراضي التي شهدت حرب دموية عنيف خلال السنوات الماضية، لكنه قام باستبعاد أي دور للرئيس السوري الحالي بشار الأسد وقد صرح قائلا بأن الأسد قد قام بقتل جزء من شعبه لمجرد معارضتهم له على الحكم أو لكي لا يقوم بخسارة منصبه كرئيس للبلاد.

ويذكر أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تعد تخفيف لحدة السياسية الفرنسية في تناول القضية السورية، والجدير بالذكر أن السياسة الخارجية لفرنسا اصبحت اقل وطأة بخصوص نظام بشار الاسد بعد ان تولى ايمانويل ماكرون الرئاسة الفرنسية.

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والجدير بالذكر أن فوز الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية الرئاسية، منح فرصة جديدة للسياسة الفرنسية من أجل تعيد النظر في السياسة في سوريا، حيث ان السياسة الفرنسية الخارجية كانت الداعم الرئيسي للمعارضة في سوريا، وكانت فرنسا ثاني أكبر مساهم في التحالف العسكري الذي يقوم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل قتال تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.

والذي يعد تغيير في سياسة فرنسا الخارجية بخصوص الأوضاع في سوريا، هو اقتراح ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الجديد بأن يتم إسقاط الشرط المسبق برحيل الأسد كي يبدأ محادثات بين سوريا وفرنسا، لكن لا يزال المسؤولين الفرنسيين متمسكين على ان الاسد لايمكن ان يمثل المستقبل السوري في الأمد الطويل.

وقد صرح جان ايف لودريان الذي كان في منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، أن الوضع قد تغير في الأراضي السورية حيث أن تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي على وشك الهزيمة .

وقد أضاف مكملا خلال تصريحه أن التركيز الآن في سوريا يجب أن يتحول إلى وجود حلول للصراع الذي يحدث في سوريا منذ حوالي ست سنوات والذي قام بحصد أرواح ما يزيد عن 300 ألف شخص وجعل الملايين من السوريين يتركون ديارهم.