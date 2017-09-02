انتهاء داعش في سوريا بحلول أكتوبر وفقا للأمم المتحدة

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قام ستافان دي ميستورا مبعوث منظمة الأمم المتحدة الدولية في الأراضي السورية خلال اليوم الجمعة إن كل ما تبقى من معاقل تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش” في الأراضي السورية سيتم سقوطه على الأرجح في نهاية شهر أكتوبر من عام 2017، وقد صرح مبعوث الأمم المتحدة أن بعد سقوط داعش يجب أن يقوم المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السورية من أجل ان يتم اجراء انتخابات حرة نزيهة.

وقد صرح مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا خلال أحد مقابلاته التلفزيونية مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” أن ما نقوم بمشاهدته هو بداية النهاية للحرب في سوريا وفقا لرأي دي ميستورا، وقد أكمل مصرحا أن ما يحتاجه المجتمع الدولي في سوريا هو الضمان أن نهاية تنظيم الدول الإسلامية “داعش” هو بداية لمرحلة السلام في المنطقة، وقد صرح ايضا ان هذا التحدي هو الأهم في القضية السورية.

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والجدير بالذكر أن مبعوث الأمم المتحدة قد صرح أن هناك حوالي ثلاثة مناطق في الأراضي السورية لا تزال بعيدة عن الاستقرار وهذه المناطق هي الرقة ودير الزور وإدلب.

وقد أكمل تصريحه قائلا أن اللحظة الحقيقية في القضية السورية سوف تحين بعد انتهاء معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في المناطق الثلاثة المتبقية، حيث انه وفقا لتوقعات الأمم المتحدة سيتم التخلص من كل معاقل الدولة الإسلامية خلال شهر أكتوبر، يجب أن يتم الضغط من المجتمع الدولي على الحكومة السورية لكي يتم قبول تفاوض حقيقي، حتى تتمكن سوريا من إجراء الانتخابات بطريقة نزيهة.

ويذكر أن مدينة دير الزور تقع تحت حصار بعض من المقاتلين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وهذا الامر قد أجبر منظمة الأمم المتحدة على أن تقوم بتنفيذ حملة مكلفة غير مسبوقة وذلك من أجل أن يتم توفير الموارد الغذائية للسكان وتم تنزيلها من خلال الجو.

وقد أكمل دي ميستورا أنه من المرجح أن تتمكن الحكومة السورية بمساعدة القوات السورية أن تستطيع أن تحرر مدينة دير الزور ما بين الآن وحلول بداية شهر أكتوبر.

وان قوات سوريا الديمقراطية سوف تتمكن بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية سيقومون بتحرير الرقة بنهاية شهر أكتوبر القادم.