“الدفاع المدني السعودي” يسيطر على حريق نشب في مخزن بمسالخ المعيصم

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صرحت وزارة الدفاع المدني التابعة للمملكة العربية السعودية عن قيامها بالسيطرة على حريق اندلع في مستودع يتم فيه تخزين الأثاث يقع في منطقة مسالخ المعيصم التابعة لمكة المكرمة، حيث تداولت مواقع على الإنترنت مقطع فيديو لحريق كبير يلتهم أحد المباني على أنه الحريق الذي حدث في مستودع تخزين الأثاث الواقع في منطقة مسالخ المعيصم.

وأعرب وزارة الدفاع السعودية أن الحريق الذي اندلع يقع خارج منطقة المشاعر المقدسة التابعة لمدينة مكة المكرمة حيث لم يتم تسجيل أي حالات وفاة أو أي إصابات بشرية من جراء الحريق حيث تم السيطرة على الحريق وإخماده على الفور.

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كما أوضحت وزارة الدفاع المدني في بيان رسمي أصدرته إلى قيام قوات التابعة للدفاع المدني بالسيطرة على حريق نشب في مستودع تخزين الأثاث في منطقة مسالخ المعيصم الذي يقع في مدينة مكة المكرمة ويبعد عن نطاق منطقة المشاعر المقدسة ليتم السيطرة على الحريق وإخماده على الفور.

كما أضاف العقيد عبدالله العرابي الحارثي المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بالحج أنه تم إخطار غرفة عمليات الدفاع المدني التابعة لمدينة مكة المكرمة في تمام الساعة الثامنة وخمسة وعشرون دقيقة في مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الثالث من شهر سبتمبر الحالي 2017 الموافق يوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بنشوب حريق في مستودع تخزيني للأثاث يقع في منطقة مسالخ المعيصم والتي تقع خارج نطاق منطقة المشاعر المقدسة بمنطقة مكرمة المكرمة.

كما أعلن العقيد عبدالله العرابي الحارثي أن حادث الحريق نشب في مستودع تخزيني حيث يتم فيه تخزين اثاث في منطقة مسالخ المعيصم.

كما أشار العقيد عبدالله العرابي الحارثي أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابات بشرية تذكر من جراء اندلاع حريق مخزن الاثاث.

والجدير بالذكر على أثر حادثة نشوب حريق في أحد مخازن تخزين الأثاث في منطقة مسالخ المعيصم أن مواقع على الإنترنت قامت مساء أمس بعرض فيديو يظهر حريق كبيرة وضخم نشب في أحد المباني الكبيرة، وتناولوا الخبر على أن الواقعة هي حادثة نشوب حريق في مخزين أثاث بمسالخ المعيصم.