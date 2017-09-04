“مفتي الديار” يشارك رابطة العالم الإسلامي في ملتقى الحج لعام 1438 هـ

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وجه مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام تهنئة إلى مفتي المملكة العربية السعودية بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 2017 علي حسن تدبير أعمال مناسك ورعاية ضيوف الرحمن الذين أتوا من جميع أرجاء العالم.

وأعلن الدكتور شوقي علام خلال تفاعله ومشاركته في فعاليات الحج عام 1438 الهجرية الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي في مشعر “منى” تحت عنوان “الوسطية والتسامح في الإسلام نصوص ووقائع”.

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أوضح الدكتور شوقي علام أن عنوان المؤتمر الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي يمثل من الأهمية القصوى لحال الإسلام في حقيقته وكافة وقائعه بالإضافة إلى نصوصه مشيرا إلى ضرورة تطبيق الوسطية في كافة نواحي الحياة الواقعية والدينية على حد سواء، حيث أن النصوص تحتاج إلى تطبيقها في أرض الواقع وتحويل النص من تجريد لفظي إلى تحديد فعلي فيلزم لذلك عقلية كبيرة.

كما أعلن الدكتور شوقي علام إن الكثير من النصوص التي تم الوحي بها لتنزل إلى الواقع وأرضه ليتم تطبيقها من خلال الممارسات العملية في أرض الواقع، كما يلزم لإنزال أي نص مقدس من خلال تقديم فتوى، وذلك من خلال مجموعة من الأطروحات التي تستند عليها التنظيمات المتطرفة الإرهابية حيث تبع هذه إلى المواعظ وليس إلى الفتاوى.

وأشار الدكتور شوقي علام أن الفتاوى تعد هي المحرك الأساسي، وحذر من أخذ الفتاوى من خلال أناس لم يصلوا إلى مرحلة إجادة جميع الأدوات الخاصة بالفتوى ومنها إدراك النص الشرعية، بالإضافة إلى إدراك العديد من العلوم الواقعية، وإدراك الواقع ذاته لمعرفة كيفية إنزال النص الشرعي إلى أرض الواقع حيث تحتاج هذه إلى إجادة علوم كثيرة إلى علم العلاقات الدولية وعلم السياسة وعلم الاقتصاد وغيرها من العلوم الأخرى التي لابد من إجادتها لدى العالم المخصص لأداء الفتوى.

وأكد الدكتور شوقي علام على دخول الإسلام إلى القلوب البشرية قبل الدخول إلى أجسامهم البشرية قائلا: “ورأينا في تاريخنا كيف أن العلماء من الصحابة والتابعين عندما ذهبوا إلى خارج جزيرة العرب لم يستعملوا المواعظ ولم يكتفوا بالكلام، وإنما ترجموا معاني الإسلام في سلوك حسن غزا القلوب قبل الأجساد”.