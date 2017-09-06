عاجل .. انشقاق رئيس الاستخبارات العسكرية عن الجيش القطري

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قام نائب رئيس أركان القوات المسلحة القطرية وكذلك رئيس الاستخبارات العسكرية بالإعلان عن القرار الذي اتخذه، حيث أعلن منذ قليل قرار الانشقاق عن الجيش القطري.

وأوضح خلال التصريحات التي قام بها أن قرار الانشقاق الذي اتخذه قد جاء نتيجة السياسات التي يتبعها التنظيم “تنظيم حمدين” خلال الفترة الحالية في قطر والتي أوضح أنها تقوم على دعم الإرهاب.

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وقد أضاف خلال التصريحات التي قام بها أن قرار الانشقاق الذي قد اتخذه قد جاء نتيجة سماح الحكومة باحتلال إيران وتركيا للدوحة على حد وصفه.

وخلال التصريحات التي قام بها الدوسري والتي نشرها في تغريدة على الموقع الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن اللواء أركان فهد بن سلطان قد اتخذ قرار الانشقاق عن الجيش التركي.

وقد أضاف خلال التصريحات أن هذا القرار قد جاء تعبيرا عن رفضه للقرار الخاص بتعيين أحد الجنرالات التركيين في الجيش القطري.

وجاءت تصريحات كلا من مدير وحدة الطيران الأمريكي التابعة للقوات الجوية “جاسم السويدي” وكذلك رئيس وحدة العمليات في الحرس الأميري الرائد “حمد بن هذال” وكذلك قائد القوات القطرية في تمرين رعد الشمال، الرائد “راشد المهاجر” باتخَاذهم قرار الانشقاق أيضا.

و قد أعلنوا خلال مجموعة من التصريحات أن قرار الانشقاق قد جاء بشكل رسمي وأن هذا القرار إعتراضا من قبلهم عن السياسات التي يتخذها النظام التركي خلال الفترة الحالية والتي أعلنوا معارضتهم الشديدة لها.

جاء هذا خلال التطورات الأخيرة على الساحة السياسية في قطر، الجدير بالذكر أن هذا الموقف ليس الأول الذي يعبر خلاله الجيش القطري عن إعتراضه لسياسَات التي يتخذها أمير قطر والتي يجعل البلاد تسير وفقا لها.

حيث تسببت سياسات الأمير القطري “تميم بن حمد” في خلق العديد من المعارضين من أعضاء الجيش القطري وكذلك من الدول العربية الأخرى.

ويأتي وجه الإعتراض من قبل الجميع نتيجة التعاون الحربي الذي يتم بين تركيا وبين قطر والتي يراها الجميع بأنها أحد المواقف التي تظهر قطر خلالها دعمها للإرهاب على حد قولهم، الأمر الذي تسبب في مقاطعة الدول العربية لقطر وإنشقاق الجنرالات في الجيش عنه.