قمة “كامب ديفيد” مرة أخرى لحل أزمة قطر مع زعماء العرب

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أكدت صحيفة “الراي” الكويتية، عن إبرام اتفاق بين الشيخ “صباح الأحمد”، أمير الكويت و “دونالد ترامب”، الرئيس الأمريكى، بخصوص استضافة لقاء بين كلا من زعماء دول المقاطعة لدولة قطر والأمير تميم بن حمد، في الولايات المتحدة بمدينة نيويورك أو فى منتجع “كامب ديفيد” فى وجود الرئيس الأمريكى.

وفقا لما نشرته صحيفة “الراي” الكويتية، فإن “ترامب” الرئيس الأمريكي قد أعرب عن استعداده التام للقيام بكل ما يستطيع من أجل تعزيز الوساطة الكويتية، حتى يتم التوصل إلى حل للمشكلة الخليجية.

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كما صرحت مصادر مطلعة على ما دار خلال لقاء القمة الأمريكى/ الكويتى وعن ما حدده الشيخ صباح الأحمد قائلا: “إن الأمير الشيخ صباح الأحمد حدد ما يمكن للرئيس ترامب أن يقوم به من أجل المساهمة في انفراج الأزمة”، تابعت المصادر تصريحها: “أن ترامب وافق على الاقتراحات الكويتية بالقول كلمة ديل”.

أكدت نفس المصادر على موافقة الرئيس الأمريكي الاقتراحات المقدمة من الكويت: “إنه بسبب موافقة ترامب على الاقتراحات الكويتية للتوصل إلى حلول للأزمة الخليجية”، أما عن شعور الزعيمان بالتفاؤل تجاه الأمة الخليجية: “أبدى الزعيمان تفاؤلا غير مسبوق لناحية اقتراب الأزمة الخليجية من خاتمتها”.

فى الوقت الذى لم تقبل المصادر الأمريكية توضيح ما هية أسباب التفاؤل أو الإفصاح عن وجود خريطة زمنية يمكن من خلالها التوصل إلى حل خليجي، إلا أنها أشارت إلى أنه من المحتمل أن يصل زعماء الدول والتي منهم الدول الخليجية بالاضافة الى حضور رئيس مصر “عبد الفتاح السيسي”، مدينة نيويورك في الفترة القادمة، حتى يشارك في اللقاء السنوي الذي تعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تم تناقل متابعو الأنباء الأميركيون بيان لم يستطع التأكد من صحته، ذكرت أن المقترحات التي”يتداولها الدبلوماسيون الأمريكيون مع شركائهم الكويتيون”، يكون بمقتضاها استضافة أمير الكويت الزعماء الخليجيين داخل مقر إقامته في مدينة نيويورك.

من الواضح أن الرئيس الأمريكى “ترامب”، عرض ايضا استضافة أطراف النزاع الخليجي، إلى البيت الأبيض في مدينة واشنطن أو في المنتجع الرئاسي الموجود في كامب ديفيد، الواقع بين مدينتي نيويورك وواشنطن، للتوصل من خلال الحوار إلى عقد اتفاقية توقف الانقسام الكائن بينهما.