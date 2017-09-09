لأول مرة.. “روبوت” يعقد قران عروسين بالإمارات

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ورد أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والذي يعمل نائب رئيس دولة الإمارات ويشغل منصب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد قام بنشر فيديو خاص علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” حيث أعلن في المنشور الذي قام بنشره أنه قد حضر عقد قران غير اعتيادي وضم بين طياته عريس وعروس ينضمان إلى فريق عمل مكتبة الخاص.

أوضح الشيخ في تصريحاته أنه بالنسبة إلى الشئ الغير اعتيادي في هذا الحفل وعقد القرآن أن من قام بعقد القران للعروسين هو “روبوت” حيث قام هذا الإنسان الآلي بالربط بين كلاً من قاضي في محاكم دبي مع أهل العروسين بالإضافة إلى الشهود.

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وقد ورد بين طيات تفاصيل هذا الزواج والتي قد ظهرت في مقطع الفيديو، إن العريس الذي يدعى عمر العلماء والعروس التي يطلق عليها اسم أمل بن شبيب يعملان ضمن فريق من مكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأنه بالنسبة إلى عقد قرانهما قد تم الإعلان عن إقامته في مركز “خدمات 1 ” والذي يوجد في أبراج الإمارات.

وبالنسبة إلى مركز “خدمات1” يعد هو مركز جديد قامت الحكومة في دولة الإمارات على العمل على تطويره وقد قامت بذلك عن طريق التعاون مع تقنية الذكاء الاصطناعي والتي يطلق عليها اسم “واتسون” والمتخصصة في تقديم خدمات ذكية لعملائها من مختلف الأوساط.

من جهة أخرى قد ورد أن هذا المركز يهدف إلى تجميع عدد من الخدمات في مكان واحد حيث يجمع حوالي 14 جهة حكومية مختلفة ليتمكن المواطن من زيرتهم جميعا في مكان واحدة، بالإضافة إلى تنفيذ كل طلباته والإنتهاء من اوراقه مع موظف واحد ايضًا.

وفى نفس السياق، قد علق الشيخ محمد بن راشد مع نشر هذا المقطع علي صفحة التواصل الإجتماعي قائلًا علي صفحته الخاصة: “كنت شاهدًا على زواج غير اعتيادي لعريس وعروس من فريق عملي”، وقد ورد أن هذا الفيديو يظهر الجزء الخاص من عقد القران وكيفة تسلم العروسان صك الزواج الخاص بهما في ثوان معدودة دون اي تأخير وكيف جرت الإجراءات بشكل سريع.