السعودية تفرض رسوم علي تحويلات الوافدين تبدأ بـ6%

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حددت المملكة العربية السعودية نظام جديد يقضي بفرض رسوم خاصة علي التحويلات النقدية الخاصة بالعاملين بالمملكة من غير الحاملين للجنسية السعودية نسبة 6% من قيمة التحويلات خلال أول سنة عمل داخل المملكة، وتقل هذه النسبة سنوياً حتى تقف عند 2% في سنة العمل الخامسة من عمل الشخص ومابعدها.

هذا وقد نشرت صحيفة الرياض موضوع كامل يستهدف النظام الذي تم اقتراحه من رئيس ديوان المراقبة الدكتور”حسام العنقري” عضو مجلس الشوري السابق، لتشجيع العاملين الأجانب لكي يتم إنفاق المدخرات النقدية الخاصة بهم واستثمارها داخل المملكة العربية السعودية وعدم تحويل أموالهم إلى ذويهم، والعمل علي تطوير المزايا والخدمات التي تقدمها المملكة للعاملين الأجانب بها وإلى مرافقيهم والحد من أعمال العاملين الأجانب بممارسة بعض الأعمال الإضافية علي أعمالهم والحصول علي دخلهم بشكل غير نظامي.

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