السلطات السعودية تعتقل الدعاه “سلمان العودة” وعائض القرني” وعلي العمري” فى حملة تستهدف المختلفين مع الحكم

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قالت تقارير إعلامية بأن سلطات المملكة العربية السعودية قامت باعتقال عدد من الدعاة البارزين، وجاء هذا ضمن حملة تستهدف فيما يبدو عدد من الأصوات التي لها وجهات نظر مختلفة عن الحكم ونظامه، ونقل عدد من المنابر الإعلامية عن مصادر سعودية ما مفاده إن “سلمان العودة” و”عائض القرني” و”علي العمري” تم اعتقاله نهاية الأسبوع.

لكن لم يتسنى لأحد التحقق من صحة الخبر المذكور عن طريق المسؤولين في الحكومة، ولا ينتمي الدعاة السالف ذكرهم إلى أى مجموعة من رجال الدين الذين يدعمون صراحة نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، بالإضافة لكونهم لهم عددا كبير من المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعى ومواقع الانترنت.

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وجاء هذا الإجراء بالتزامن مع صدور تقارير عن احتمالية تنازل الملك “سلمان” عن مقاليد الحكم لابنه ولي العهد الأمير “محمد”، ولكن السلطات السعودية نفت نية الملك تسليم الحكم فى وقت قريب، وكان قد سبق لهؤلاء الدعاة توجيه انتقادات لاذعة للحكومة، لكن لم تصدر عنهم أية تصريحات في الأزمة الأخيرة مع قطر، ولم يفصحوا أيضا عن دعمهم لموقف المملكة العربية السعودية.

وكان قد سجن الشيخ “عائض القرني” من عام 1994 إلى 1999، لنشره الدعوة إلى التغيير السياسي، وانضمامه إلى حركة الصحوة، التي كان يرجح أنها متأثرة بفكر جماعة الإخوان المسلمين، وكانت السلطات السعودية قد أحكمت قبضتها ضد المعارضة خلال تظاهرات ما سمى بالربيع العربي، وسعت إلى تخفيف الغضب الاجتماعي بزيادة الرواتب، ورفع قيمة الإنفاق الحكومي.

فى الوقت الذى وصلت فيه جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في عدد من الدول العربية والى مناصب عليا فى عدد أخر من الدول الإسلامية، وكان هذا الصعود لجماعة الإخوان يمثل خطراً كبيراً بالنسبة للعائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية والعديد من الأقطار الخليجية ، مما دفعها لأن تصنيفها كجماعة إرهابية عام 2014، ولا يرى المراقبون السياسيون أن هذا الموقف سيتغير في المستقبل القادم مهما كانت الظروف والمتغيرات.