مشاحنات واتهامات بالجملة بين دول المقاطعة وقطر فى اجتماع وزراء الخارجية العرب

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شهد الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية العرب في القاهرة مشاحنات ومشادات كلامية وإلقاء التهم بين كلا من دولة قطر والدول الأربع المقاطعة لها، وصرح السفير “أحمد قطان” مندوب السعودية لدى جامعة الدول العربية إن قطر ستندم ” على علاقاتها مع ايران “، ووجه لها الاتهام بالتآمر لزعزعة استقرار دولة البحرين.

وعلى الجانب الآخر نفى مندوب قطر، وزير الدولة للشؤون الخارجية “سلطان بن سعد المريخي” كل الاتهامات التى وجهت قبل ذلك لبلاده بدعم الإرهاب، وطالب الدول المقاطعة بتقديم دلائل على هذه الاتهامات .

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وكانت قد قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر يوم 5 يونيو، وإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران القطري وكذلك إيقاف حركة نقل البضائع، التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وعلى أرضها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.

وتتهم دول المقاطعة الدوحة بالميل إلى إيران وسياستها، وهي العدو الأول للسعودية، في علاقاتها الدبلوماسية، وهو أيضاً ما تنفيه الدوحة، وتصف قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بأنه حصار يستهدف إلى دفعها لتغيير سياستها الخارجية، وتلعب دولة الكويت دور الوسيط لحل الأزمة بين قطر وجيرانها.

وقال “المريخي” في خطابه أن إيران “دولة شريفة “، وأكد على إن علاقات بلاده مع ايران تعززت منذ بدء الأزمة، ورد عليه مندوب السعودية قائلاً: “نهنئ إيران، وستندمون إن شاء الله على ذلك”، وتصاعدت حدة المشاحنات بين الدبلوماسيين السعودي والقطري، وقال كل واحد منهما للأخر “اصمت”.

وهو ما دفع “المريخي” للتصريح بأن السعودية تسعى للإطاحة بأمير قطر ورد عليه “القطان” بأن هذا “كلام غير لائق، لان المملكة العربية السعودية لن تلجأ أبدا لمثل هذه الأساليب الرخيصة، ولا نريد تغيير النظام، ولكن عليك أن تفهم أن السعودية يمكنها أن تفعل ما تريد”.

وفى نفس السياق وصف وزير الخارجية المصري”سامح شكري” تعليقات مندوب قطر بأنها غير مقبولة، وقال: “نعرف جميعا تاريخ قطر في مساندة الإرهاب، وما قدمته للجماعات المتطرفة من أموال في سوريا واليمن وليبيا ومصر، وهو ما تسبب فى قتل العديد من أبناء مصر”.