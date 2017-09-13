بغداد ترفض استقلال إقليم كردستان

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تم التصريح بطريقة رسمية من قبل مجلس النواب العراقي خلال يوم الثلاثاء الماضي، بأنه تم الرفض من خلال عملية تصويت من أجل إجراء الاستفتاء الخاص باستقلال إقليم كردستان التابع للجمهورية العراقية، وجاء هذا الرفض قبل أسبوعين من الموعد المنتظر فيه أن يتم إجراء هذا التصويت، حيث قد أثار استفتاء استقلال كردستان عن العراق الكثير من ردود الأفعال المختلفة في المنطقة.

والجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب في العراق السيد سليم الجبوري قد صرح بعد اجتماع للمجلس قائلا ان مجلس النواب حريص على وحدة العراق إقليما وشعبا وأنه أمر مرفوض أن يتم تقسيم العراق تحت اي عنوان او تحت اي تبرير”، واضاف ايضا خلال تصريحه أن البرلمان قام بتحديد الحالات التي يمكن للشعب أن يستفتى فيها وتم الاتفاق بالاجماع على ان الاستفتاء عن انفصال إقليم كردستان العراقي ليس امرا واردا.

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وقد قال أيضا رئيس مجلس النواب العراقي خلال تصريحه أن إقحام أي منطقة من المناطق المتنازع عليها في أي نوع من انواع الاستفتاءات من أجل حسم أمرها بخصوص الانفصال يعد أمر غير دستوري، وكل أمر غير دستوري يتم رفضه في البرلمان العراقي.

ويذكر أن الحكومة المتواجدة والمسيطرة في اقليم كردستان كانت قد طلبت خلال شهر يونيو الماضي من الحكومة العراقية ان يحدث استفتاء بخصوص انفصال اقليم كردستان عن باقي الإقليم العراقي وتم الطلب بأن يكون الاستفتاء في يوم 25 من سبتمبر الحالي، لكن الحكومة العراقية قد عبرت عن استيائها بخصوص هذا الطلب وقامت بالرفض القاطع على أساس هذا الأمر غير دستوري.

ومن جهة أخرى قرر المجلس الحكومي في محافظة كركوك وتلك المحافظة هي المنطقة المتنازع عليها بين كلا من الحكومة المركزية في بغداد والسلطات الكردستانية التي تحكم كردستان بحكم ذاتي، المشاركة في الاستفتاء، وقد أثار قرار مجلس كركوك غضب كبير وسخطا في بغداد.

ومن المعروف أن محافظة كركوك المتنازع عليها بين كردستان والحكومة المركزية العراقية في بغداد تجمع ما بين غالبية مكونات الشعب العراقي حيث يسكنها عرب اكرد وايضا يوجد فيها التركمان وعدد من الاقليات الاخرى، وتعد واحدة من أبرز المناطق المتنازع عليها بين العراق وكردستان