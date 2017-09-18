عبد الله آل ثاني يدعو للنهوض للبحث عن حلول للأزمة التي تمر بها قطر

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أكد الشيخ “عبد الله بن على آل ثاني” أنه لا يجب الصمت عن الأزمة التي تمر بها قطر خلال الفترة الحالية، كما ودعا إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ للبحث عن حلول مناسبة للقضاء على الأزمة التي تمر بها قطر خلال الفترة الحالية، وضرورة إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي.

وقد أضاف خلال التصريحات التي قام بها أن وصول الوضع الحالي والأزمة إلى أسوأ نتيجة حاليا يصيبه بالكثير من الألم، وأن استقرار منطقة الخليج تمر خلال الفترة الحالية بأزمة نتيجة التحريض المباشر هذا بجانب قيام العديد من الدول بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

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وأضاف أن تلك الأحداث والأزمات التي تتعرض لها البلاد في الفترة الحالية تدفعها إلى الوصول إلى نفق مظلم، قد خاضته العديد من الدول خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى وصولها إلى منطقة حيث ضياع المقدرات و الخراب والشتات.

وأكمل الشيخ “عبد الله بن على آل ثاني” في البيان الذي تم نشره اليوم، أن العاهل السعودي الملك “سلمان” قد أكد حرصه الشديد على سلامة واستقرار قطر وأهلها.

حيث أكد أنه تمكن من التأكد من الحرص الشديد الذي يحمله الملك سلمان لقطر وأهلها وذلك كان واضحا في المرتين التي عقد الشيخ عبد الله لقاء مع الملك سلمان خلال الفترة الأخيرة.

وقد دعا في نهاية البيان الذي قام بنشره الشعب القطري والأسرة الحاكمة إلى ضرورة التواصل معه للقيام بتحديد ميعاد للاجتمَاع، وهذا من أجل البحث عن حلول للأزمات التي تمر بها البلاد الواحدة تلو الأخرى و الإعراض عن الصمت والسكوت في ظل ما تمر به البلاد من أزمات.

جاء هذا خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها الشيخ “عبد الله بن على بن آل ثاني” والتي جاءت بخصوص المستجدات التي طرأت بالنسبة للأزمة القطرية وما قد ينتج عن تجاهل الوضع الذي تمر به البلاد، والذي يتمثل في العديد من الأزمات التي تصيب البلاد الواحدة تلو الأخرى.

حيث دعا خلال البيان الذي نشره إلى ضرورة الوقوف للبحث عن حلول لتلك الأزمة و ترك الصمت الذي من الممكن أن يدمر البلاد.