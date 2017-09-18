الخدمة المدنية: الأحد القادم أجازة رسمية لليوم الوطني في المملكة العربية السعودية

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جاءت تصريحات وزارة الخدمة المدنية لتكشف عن اعتبار يوم الأحد الموافق 24 من سبتمبر أجَازة رسمية لجميع العاملين في المملكة العربية السعودية بالنسبة للقطاعين العام والخاص، وأضافت الوزارة أن تلك الأجازة تم منحها للعاملين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وتقوم المملكة العربية السعودية خلال يوم السبت القادم بالاحتفال بذكرى اليوم الوطني، والذي يتم فيه إحياء ذكرى التوحيد للسعودية والتي قام بها عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، المؤسس الأول رحمه الله.

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وخلال التصريحات التي قام بها “حمد المنيف” وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية أن يوم السبت القادم الموافق 23 من سبتمبر 2017 سيوافق اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وجاء هذا تبعا لتقويم أم القرى.

وأضاف المتحدث الرسمي خلال التصريحات التي قام بها أن لائحة أجازات السعودية قد أوضحت أن أجَازة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية لهذا العام قد تم تحديدها يوم الأحد القادم الموافق 24 من سبتمبر 2017.

وكان هذا خلال التصريحات التي نشرها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المادة 4 من الفقرة ب في لائحة الأجازات للمملكة العربية السعودية قد نصت على اعتبار يوم الأول من ميزان و الذي يمثل مطلع السنة الهجرية الشمسية والذي سيكون تاريخ 23 من سبتمبر.

وأنه في حالة موافقة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يوم السبت وهو أول أيام السنة الهجرية، فإنه يجب أن يعوض عنه بيوم الأحد وهو اليوم الذي يليه، ولكن في حالة موافقة اليوم الوطني ليوم الجمعة فإنه يجب أن يعوض عنه باليوم الذي قبله وهو يوم الخميس.

ولكن في حالة موافقة اليوم الوطني لأي من العطلات الرسمية الأخرى غير العطلات التي تم الإعلان عنها فإنه لا يعوض الموظف السعودي عن تلك العطلة.

جاء هذا وفقا للتصريحات التي أعلن عنها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة الوطنية، والتي قام بالإعلان عنها من خلال المنشور الذي نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والتي أوضح خلالها كافة التفاصيل التي تتعلق بالعطلة الرسمية لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.