مكتب الإحصاء: اسم محمد هو الأكثر انتشارا في إسرائيل خلال العامين العبريين الماضيين

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قامت إسرائيل خلال مناسبة الاحتفال بأعياد السنة العبرية بالإعلان عن مجموعة من المعلومات و الإحصاءات التابعة للعام العبري الماضي، وكان هذا من خلال مكتب الإحصاء في إسرائيل، ومن المقرر أن يقوم مكتب الإحصاءات بالإعلان عن تلك المعلومات خلال الاحتفال المقرر إقامته غدا.

وقد أكد المكتب خلال الإحصاءات التي أعلن عنها أن أعداد سكان إسرائيل قد ارتفعت خلال هذا العام لتستقر عند 8مليون و 743 نسمة.

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بينما كانت المفاجئة التي أعلن عنها مكتب الإحصاءات أن اسم محمد من أكثر الأسماء شيوعا خلال هذا العام، وأضاف المكتب خلال التصريحات التي قام بها، أن سكان إسرائيل تنقسم إلى أكثر من فئة، وكانت الأغلبية من فئة اليهود بنسبة 74%.

وتصل أعداد اليهود وفقا للتصريحات إلى نحو 6 ملايين ونصف، أما نسبة ال20 % فإنها ترجع إلى أعداد العرب في المنطقة والتي تصل أعدادهم إلى 800 ألف شخص، بينما باقي أعداد السكان كانوا من المسيحيين وتصل أعدادهم وفقا للإحصاءات إلى نحو 396 ألف نسمة.

وكانت المفاجأة أن الاسم الذي سجل أعلى نسبة خلال السنة العبرية الماضية وفقا لمكتب الإحصاءات في إسرائيل من الذكور كان محمد، حيث يرتفع عدد المواليد الذين تم إطلاق هذا الاسم عليهم لأكثر من 166 ألف مولود.

الجدير بالذكر أن اسم محمد تم اختياره من أغلب العائلات اليهودية، وكانوا يسمون المولود بالنطق العربي أو العِبري وجاء اسم يوسف في المرتبة الثانية من الأسماء الأكثر شيوعا خلال هذا العام، بعدها جاءت أسماء أخرى مثل عمر و عُومر وأوري، الجدير بالذكر أن مكتب الإحصاءات قد أعلن تسجيل اسم محمد في إسرائيل خلال العامين الماضيين أعلى المستويات وهو ما كان مفاجأة كبيرة بالنسبة للكثير حول العالم.

كان هذا خلال المعلومات و الإحصَاءات التي تم الإعلان عنها بواسطة مكتب الإحصاءات و التي من المنتظر أن يعلنها المكتب خلال احتفال الغد المقام في إسرائيل بعد إنتهاء العام العبري الماضي، ويتضمن الاحتفال الإعلان عن عدد من الإحصاءات التي جاءت خلال العام العبري الماضي والتي من بينها أعداد السكان و الارتفاعات التي طرأت عليها وغيرها من المعلومات الأخرى.