“شكري” يعلن عن تمسك الدول الأربع بالبنود 13 للحفاظ على الأمن العربي

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صرح وزير الخارجية سامح شكري أن جميع الدول العربية تدعو إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، وأوضح أن الدول العربية متمسكة بضرورة تنفيذ الدولة القطرية البنود الثالثة عشر التي تم وضعها من قبل الدول العربية الأربع لضمان التزام الدولة القطرية بأن تكف عن دعم الإرهاب وتمويله بالإضافة إلى كفها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع وهي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات والبحرين وزعزعة الاستقرار بها.

وعقب اجتماع اللجنة الرباعية للدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب أعلن سامح شكري أن الدول العربية تعمل على تجاوب الدولة القطرية للمطالب الثالثة عشر، كما طلب من الدول القطرية الاستجابة لهذه البنوك والكف عن تمويل المنظمات الإرهابية وعدم التدخل في شؤون الدول العربية المحيطة بها.

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وأشار سامح شكري أن جمهورية مصر العربية تتحدث في منظمة الأمم المتحدة عن القضايا الكبرى الهامة والقضايا العامة التي تليق بهذه المنظمة الكبرى وبحضور القادة الدول الكبرى، وأكد على المبادئ التي تحكم السياسة المصرية الخارجية التي تحكم علاقتها مع المجتمع الدولي، وأضاف الوزير أنه يتم التطرق إلى القضايا الهامة دون النظر إلى القضايا الفرعية، وبالتأكيد قضية مكافحة الإرهاب على رأس هذه القضايا وحث جميع دول العالم إلى وقف دعم الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وأشار الوزير سامح شكري أنه في حال تمسك الدولة القطرية بموقفها الداعم للإرهاب أكد على التضامن والإصرار على موقف الدول الأربع باعتبار أن هذا هو أمر يمس سيادة الدول الأربع واستقرار شعوبها ومصالحهم فليس هناك إلا أن تحقق البنود 13 حيث تتضمن مصالح ليس للدول الأربع فقط وإنما لمصالح المنطقة العربية كاملة.

كما أشار وزير الخارجية المصري أن الدول العربية الداعية إلى مكافحة التطرف والإرهاب لا تسعى إلى تحقيق مصالح دولية لها فقط، وإنما تسعى إلى تحقيق مصالح تعود بالنفع على العالم العربي بأكمله والعمل على حفظ الأمن والسلام والأمان والاستقرار في العالم العربي.

وصرح سامح شكري أن جمهورية مصر العربية لا تتدخل بأي وسيلة من الوسائل في الشؤون الداخلية لأي دولة من الدول العربية في المنطقة، كما أن جمهورية مصر العربية تثمن جهود أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح وإلى جهود الدائمة الهادف إلى عودة التعاون العربي، وأضاف أن جمهورية مصر العربية على ثقة كاملة بكل الجهود التي يبذلها أمر دول الكويت.