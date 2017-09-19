موعد صرف بدلات حساب المواطن السعودي

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يستعد الكثير من المواطنين السعوديين ممن سجلوا خلال الفترة الماضية في برنامج حساب المواطن لصَرف الدفعة الأولى من المستحقات المالية، وسط إنتظار من الجميع للإعلان عن موعد الصرف، هذا بجانب الأخبار التي قد انتشرت خلال الفترة الأخيرة والتي تفيد بقرار الحكومة زيادة أسعار الوقود في شهر نوفمبر القادم.

وبالرغم من عدم تأكيد موعد صرف المستحقات المالية بشكل رسمي، إلا أن هناك مجموعة من المصادر الاقتصادية والمدنية قد صرحت لمصر 365 أن قرار الصرف سيكون في أكتوبر القادم، وأنه سيكون سابق للقرار الخاص برفع أسعار الوقود والذي سيصدر في نوفمبر.

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ووفقا للتصريحات التي نشرتها وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم، فقد أكدت أن أحد المصادر السعودية قد صرح قيام الحكومة تطبيق قرار الزيادة في قيمة أسعار الوقود ابتداء من نوفمبر، بحيث يتم الإعلان عن هذا القرار رسميا خلال الشهر الحالي أو القادم، وأضافت أن نسبة الارتفاعات التي ستَطرأ على الأسعار ستكون بقيمة 80%.

هذا وبالتالي فإن أسعار الوقود بعد الارتفاعات ستكون أقرب للأسعار العالمية، وسترتفع قيمة اللتر من البنزين بمقدار ثلاثة أرباع الريال ليصبح سعرها 1.35 ريال، بينما من المقرر أن يتم تأجيل قرار رفع أسعار المحروقات في المملكة العربية السعودية في مطلع العام الجديد 2018.

كما وصدرت تصريحات الحكومة السعودية خلال الفترة المالية بصرف المستحقات المالية للمواطنين ممن قاموا بالتسجيل في برنامج حساب المواطن و الذي تصل أعدادهم إلى 12 مليون مواطن، ومن المقرر أن يكون قرار الصرف سابق لقرار رفع أسعار الوقود.

الجدير بالذكر أن تأسيسي برنامج حساب المواطن قد جاء بهدف حماية المواطنين السعوديين من الآثار التي ستنتج عن القرارات الحكومية الخاصة برفع أسعار مصادر الطاقة، هذا وسط العديد من القرارات التي تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي.

وقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قيامها بالانتهاء من كافة الإجراءات التي تتعلق بسياسات البرنامج و رفعها للعاهل السعودي، ومن المنتظر أن يقوم بإصدار أوامر الصرف المباشرة منه.

الجدير بالذكر أنه لايمكن تحديد قيمة المبالغ المالية التي ستُقدمها الحكومة للمواطنين في السعودية، إذ أن قيمة المبالغ المالية تتوقف على مجموعة من العوامل والتي من بينها عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة.