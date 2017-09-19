الصيادلة العرب تناقش أهم تحديات المرحلة المقبلة

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تابع موقع مصر 365 اجتماع نقيب الصيادلة في جمهورية مصر العربية و رئيس اتحاد الصيادلة العرب الدكتور محي عبيد،حيث انه قام اليوم بعقد هذا الاجتماع مع الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب الدكتور علي ابراهيم، وكان ذلك الاجتماع الهدف منه هو ان يتم وضع أساس العمل في المهنة خلال المرحلة القادمة.

والجدير بالذكر أن الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة في مصر ورئيس اتحاد الصيادلة العرب كان قد صرح خلال الاجتماع عن أن اتحاد الصيادلة العرب يسعى في أثناء الفترة المقبلة لأن يقوم بالتعاون مع مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وذلك عن طريق ارسال عددا من الصيادلة من جميع الدول العربية وذلك من أجل التدريب في المستشفى، وجاء ذلك وفقا للبروتوكول الذى سيتم توقيعه بين اتحاد الصيادلة العرب ومستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

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ويذكر أن عبيد قد أضاف خلال حديثه أنه قام بمناقشة بعض الامور الاخرى خلال الاجتماع من ضمنها مناقشة مشروع من أجل توحيد التسجيل الدوائي في الوطن العربي وتوحيد الدستور العربي وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على مخاطبة جامعة الدول العربية من أجل هذا الأمر وأيضا لجنة وزراء الصحة العرب من أجل أن يتم عرض آخر دستور موجود وأن يتم تشكيل لجنة لكي تعمل على توحيد التشريعات.

وقد أوضح أيضا أنه تمت مناقشة ضرورة أن يتم إنشاء البورد الصيدلي العربي في اثناء عام 2017 وان يتم توفير المساهمة العلمية والمادية لكي ينفذ البورد.

ومن جانب آخر صرح الدكتور على إبراهيم الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، أنهم قاموا خلال هذا الاجتماع بمناقشة موضوع استكمال الإجراءات المطلوبة من أجل إنشاء الأكاديمية العربية التي سوف تعمل على تنمية المهارات الصيدلية وأيضا تمت مناقشة ضرورة الإسراع في إعداد مشروع قانون عربي موحد يسمح للصيادله على مستوى الوطن العربي من مزاولة مهنة الصيدلة في اي بلد عربي أو يعمل الاتحاد على وضع مواد أخرى في مشروع القانون والعديد من الموضوعات المهمة، ومن أهمها أن يتم الإعداد من أجل المؤتمر العلمي القادم الذي سيتم انعقاده في أول شهر يناير من عام 2018.