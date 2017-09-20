السعودية تعلن عن موعد رفع الحظر على مكالمات الإنترنت

خرجت بعض التصريحات من قبل الحكومة السعودية والتي ينوب عنها المتحدث باسم الحكومة السعودية أنه من المقرر أن يتم رفع الحظر الذي استمر على مدار الفترة القادمة على مكالمات الإنترنت حيث تم الإعلان عن البدء في رفع هذا الحظر بداية من يوم غد الخميس.
من المقرر أن يتم رفع الحظر الحالي من على المكالمات الهاتفية التي يتم إجرائها عبر الإنترنت داخل المملكة العربية السعودية في الفترة القادمة وذلك من قبل دعم قطاع الإنترنت في المملكة بالإضافة إلى تعزيز قيمة الإيرادات الحالية والتي تعد غير النفطية بالسعودية.
ورد أن السيد عادل أبو حميد والذي يعمل في منصب المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية قد أعلن اليوم الأربعاء عن قرار الحكومة السعودية والذي قد تم نشره على موقع تويتر والخاص بشأن رفع الحجب عن خدمات الإنترنت المقدمة وتحديدًا المكالمات الصوتية والمرئية التي قد كانت تتم من خلال استخدام عدد من التطبيقات والتي من ضمنها وفيس بوك سكايب وواتس آب.
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جاء في تصريحات المتحدث الرسمي أنه: قد يضغط رفع الحظر على شركات الاتصالات السعودية الثلاث”، والتي هم: “الاتصالات السعودية وزين وموبايلي”، حيث يتمثل هذا الضغط في “الإيرادات الضخمة التي قد تصل إليها من خلال المكالمات الهاتفية الدولية بالإضافة إلى الرسائل النصية والتي يجريها العاملين بالمملكة والزائرين بشكل دوري”.
ورد أنه قد جاء هذا القرار ضمن عملية إصلاح الاقتصاد السعودي حيث تسعى المملكة إلى الإنتهاء من خطتها في عملية الإصلاح الموسعة في ظل تضرر الأوضاع المالية الحالية داخل المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وقد جاء بين طيات هذا البيان أنه بالنسبة إلى التحول الرقمي من شأنه: “تحفز نمو الشركات التي تعتمد على الإنترنت خاصة في قطاعي الإعلام والترفيه”.
كما جاء أنه من المقرر أن: “إتاحة خدمات الصوت في الفترة الحالية عبر بروتوكول الإنترنت الذي تم الإعتراف به”، من شأنها أن تقلص التكاليف التشغيلية كما أكد البيان على: “أنها ستشجع المشروعات الرقمية الجديدة، لذلك هي خطوة مهمة في تنظيم الإنترنت بالمملكة“.
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