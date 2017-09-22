إلغاء رسوم المرافقين للوافدين في المملكة السعودية خبر غير صحيح

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كشف موقع مصر 365 عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي العالمية “فيسبوك وتيتر” حيث تم نسب أحد هذه الأخبار إلى جريدة “عكاظ” الجريدة السعودية ، وكان هذا الخبر عن إلغاء الرسوم المستحقة الذي يقوم بدفعها المرافقين والمرافقات الوافدين مع العاملين بالمملكة العربية السعودية، وقامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بنفي هذا الخبر تماما، وقالت انها شائعة خاطئة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يوجد أساس صحيح لها على الإطلاق، وقد قامت مصلحة الجوازات بالرد على أحد المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لكي توضح من خلال ردها ان هذا الامر غير صحيح.

والجدير بالذكر أن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان خبر عن إلغاء رسوم المرافقين والمرافقات للعاملين في القطاع الخاص وتم نسب الخبر إلى صحيفة “عكاظ” السعودية، وأيضا ذكر الخبر أن رسوم المرافقين التي تم الغاءها هي تلك الرسوم التي يتم تجديدها سنويا أثناء قيام الوافدين بتجديد الإقامة ودفع رسومها المستحقة، والجدير بالذكر أنه تم الذكر في الشائعة التي انتشرت أنه تم استبدال هذه الرسوم المستحقة بزيادة بسيطة يتم دفعها خلال رسوم الإقامة، لكن صحيفة”عكاظ” السعودية أنهت انتشار هذا الخبر من خلال نفت صدوره على الإطلاق، وجاء نفي صدور الخبر في عدد اليوم الجمعة الموافق يوم 2 من شهر محرم لعام 1439 هجرية والموافق يوم 22 من شهر سبتمبر لعام 2017 ميلاديا.

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ويذكر ان صحيفة “عكاظ” ذكرت خلال نفيها للخبر بأن هذا الخبر الخاص بإلغاء رسوم المرافقين والمرافقات لم يتم صدوره منها، لكن هناك بعض الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تكون مزيفة، وهذه الحسابات هي السبب في الترويج لذلك الخبر، وقالت الصحفية بأنهم قاموا بهذا الأمر من أجل المصالح الشخصية الخاصة بهم ومن أجل بعض الأهداف السيئة التي يسعون إليها، وأن هذه الحسابات هي المسؤولة عن إلصاق الخبر بجريدة عكاز، وقد أوضحت الجريدة أن ميثاقها الصحفي لا يسمح بنشر هذه الأخبار الخاطئة وأنها جريدة تهتم كليا بمصداقيتها.

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وصرحت المديرية العامة للجوازات في السعودية بأنه في حالة صدور أي قرارات من المديرية سيتم نشرها على موقعها اولا وان اي اخبار لم تنشر على الموقع ستكون غير صحيحة