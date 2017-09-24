استقلال إقليم كردستان العراق يهدد الامن التركي

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تابع موقع مصر 365 الأحداث الخارجية التي حدثت في إقليم كردستان الذي يقع بين العراق وتركيا، وقد طالب هذا الإقليم بأن يستقل عن الدولتين، حيث ان اكراد العراق قد طالبوا من الحكومة العراقية بإجراء استفتاء من أجل الانفصال عن الدولة، لكنه واجه حالة رفض ثنائية سواء من الجانب العراقي أو من الجانب التركي.

وبعد أن قامت الحكومة في العراق برفض الاستفتاء على إقليم كردستان، على اساس ان مثل هذه الاستفتاءات تعد غير دستورية، وصرحت الحكومة العراقية إنها ترفض أي عمل غير شرعي ومخالف للدستور.

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ومن جانب آخر قامت الحكومة التركية خلال يوم الجمعة الماضي، بتوجيه ما يسمى بـ النداء الاخير الى السلطات في اقليم كردستان التابع للعراق لكي يقوموا بإلغاء الاستفتاء على الاستقلال وقد صرحت أنقرة من جانبها انها تعتبر هذا الاستفتاء غير شرعي، وتم التصريح بطريقة رسمية من جانب الحكومة التركية بأنه في حالة تم هذا الاستفتاء وتم استقلال اقليم كردستان عن العراق فان تركيا سوف تنظر في كل الخيارات المتاحة أمامها للرد على هذا الأمر.

والجدير بالذكر ان مجلس الامن القومي في تركيا قد صرح في بيان رسمي له قائلا ان الحكومة في تركيا تعتبر هذا الاستفتاء غير قانوني وغير شرعي وغير مقبول، ويعد من الأمور التي تهدد الأمن القومي في تركيا بطريقة مباشرة.

حيث صرح المجلس القومي للأمن في تركيا بأنه يجب على الحكومة في اقليم كردستان في العراق ان تعيد النظر في امر الاستقلال عن العراق، حيث ان هذا الامر يعد خطأ فاضح من شانه يهدد الاستقرار والأمن والسلم في الاراضي التركية، وقام ايضا المجلس بالتحذير من ان مثل هذا الاستفتاء يمكن أن يؤدي إلى استقلال اقليم كردستان عن العراق فمن شأنه أن يهدد الأمن في المنطقة بأكملها، وليس فقط في تركيا والعراق.

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وقد قام رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بتصعيد هذا الأمر ، حيث تكلم عنه من خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطالب أكراد العراق بإلغاء هذا الاستفتاء وحذر من ان مثل هذا الأمر قد ينتجج عنه تداعيات خطيرة في المنطقة باكملها