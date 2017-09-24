موت 20 مدني خلال 48 ساعة على يد قوات النظام السوري

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تابع موقع مصر 365 الأحداث الجارية في سوريا، والانتهاكات المدنية التي تحدث هناك، حيث اصبح الان كل الجوانب السورية في حالة حرب، ولا يدفع الثمن سوى الشعب السوري ، وقد قام المرصد السوري لحقوق الإنسان بتتبع كل الانتهاكات التي تحدث في الأراضي السورية منذ بدء الأزمة في سوريا، وقد تم الإعلان عن مثل هذه الانتهاكات بطريقة رسمية من قبل المرصد.

والجدير بالذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن عن الانتهاكات الجارية الان، حيث ان كلا من الطيران الحربي التابع للنظام السوري بمساعدة الطيران الحربي الروسي قد قاموا بمواصلة كل الغارات الكثيفة التي شنوها على مناطق معينة في محافظتي سوريتين هم محافظة ادلب ومحافظة حماة المتجاورتين، وقد أدت هذه المناورات التي قام بها الطيران التابع للجيش بوقوع ما يزيد عن 20 قتيلا من المدنين خلال 48 ساعة فقط، والجدير بالذكر أن كلا من المحافظتين “حماة وادلب” يعتبروا من المناطق التي تم الاتفاق على كونها من مناطق خفض التوتر.

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ويذكر أن هذا القصف الجوي العنيف جاء كرد من الجيش السوري على الهجوم الذي قامت به هيئة تحرير الشام ، وتلك الهيئة عبارة عن عدد من الفصائل الإسلامية وعلى مقدمتها جبهة النصرة سابقا، وقد قامت جبهة تحرير الشام بالهجوم خلال يوم الثلاثاء الماضي ضد عدد من المواقع التابعة لقوات النظام الموجودة في ريف حماة الواقع في الشمالي الشرقي والذي يجاور محافظة إدلب الواقعة في الشمال الغربي.

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وقد قام المرصد السوري بالتصريح أن الطائرات الحربية التابعة لروسيا والطائرات الحربية التابعة لقوات النظام النظام السوري، تكاد لا تفارق الأجواء الجوية فوق محافظة ادلب ومحافظة حماة، وقد قاموا باستهداف عدد من المناطق في كلا من المحافظتين بعشرات الغارات وكان ذلك منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي، حيث قامت الغارات الجوية باستهداف عدد من القرى والمدن الموجودة في مناطق متفرقة من ريف حماة الشمالي من بين تلك المناطق منطقة كفرزيتا ومنطقة قلعة المضيق، وقد استهدفت الغارات مناطق أخرى في محافظة إدلب ومن بين هذه المناطق مدينة خان شيخون وبلدة كفرنبل.