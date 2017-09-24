اعتراض صاروخ بالستي تم انطلاقه من اليمن متجه للسعودية

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قام التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، بالإعلان عن أن المملكة استطاعت أن تقوم باعتراض صاروخ تم إطلاقه من قبل المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون في الوقت الحالي على الحكومة اليمنية، وقد كان الصاروخ متجه ناحية المملكة العربية السعودية، وقد تم إطلاقه في وقت متأخر من مساء يوم السبت الماضي، والجدير بالذكر أن يوم السبت الماضي كان هو اليوم الذي تقوم فيه المملكة العربية السعودية بالاحتفال فيه باليوم الوطني الخاص بها.

والجدير بالذكر أن وكالة الأنباء الرسمية في السعودية قد قامت بنشر تصريح صرح يع المتحدث الإعلامي الرسمي في قوات التحالف العربية التي تعمل من أجل إعادة الشرعية لليمن التي ترأسها السعودية، العقيد الركن تركي المالكي، و جاء في هذا التصريح أنه في تمام الساعة “22.03” مساء من يوم السبت قامت قوات الدفاع الجوي التابعة للمملكة العربية السعودي، إحباط عملية انطلاق لصاروخ بالستي قادم من داخل الأراضي اليمنية وكان مساره في اتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

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ويذكر أن العقيد الركن تركي المالكي كان قد اضاف ايضا خلال هذا التصريح أن هذا الصاروخ كان في اتجاه مدينة خميس مشيط وقد تم اعتراضه وتدميره من قبل القوات الجوية السعودية دون وقوع أي خسائر تذكر في المملكة، حيث ان القوات قامت في نفس وقت انطلاق الصاروخ باستهداف موقع الإطلاق ، وجاء ذلك وفقا لما تم نشره من قبل وكالة الانباء الرسمية السعودية.

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وقد تابع المالكي قائلا إن السيطرة على الصواريخ الأسلحة البالستية من جانب بعض المنظمات الإرهابية في المنطقة ومن أهم هذه التنظيمات ميليشيات الحوثية المسلحة المسيطرة على الأراضي اليمنية ، يعد من أقوى التهديدات التي تواجه المنطقة في الشرق الاوسط والوطن العربي بل إنها من التهديدات التي تواجه المجتمع الدولي، وقد أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي على أن استمرار العمليات الإرهابية التي تقوم بها المليشيات المسلحة من حيث استهداف المدن في الدول المجاورة وإطلاق الصواريخ البالستية على المناطق المحيطة باليمن، يعد أكبر دليل على أن عمليات تهريب الأسلحة إلى داخل الأراضي اليمنية مازالت مستمرة، وقد خص بالذكر ميناء الحديدة حيث أن ذلك الميناء يقع تحت سيطرة الانقلابيين.