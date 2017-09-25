استفتاء “انفصال كردستان” في مرحلة فرز الأصوات بالرغم من موقف العراق وتركيا

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تم اغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء الذي تم تنظيمه في إقليم كردستان الواقع في دولة العراق، وهذا الاستفتاء خاص باستقلال الإقليم عن دولة العراق، وقد بدأت عملية فرز الأصوات على الفور بعد غلق الصناديق، وجاء ذلك وفقا لشبكة “سكاي نيوز” الإخبارية العالمية.

والجدير بالذكر أن الأكراد قاموا بالتصويت في ذلك الاستفتاء الذي تقوم السلطات الكردية الموجودة في شمال العراق بإجرائه،وجاء ذلك بالرغم من الضغوط التي تقوم بممارستها الحكومة في بغداد والتهديدات التي قامت كلا من تركيا وإيران بشنها ضد هذا الانفصال، وايضا تم التحذير من المجتمع الدولي على أن تلك الخطوة القادمة من قبل الاكراد من شأنها أن تقوم بإشعال المزيد من الصراعات والخلافات في المنطقة.

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ويذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان قامت بالإعلان عن أن نسبة المشاركة في الاستفتاء قد بلغت حوالي 75 بالمئة وذلك قبل ساعة من تم إغلاق الصناديق الخاصة بالاقتراع.

وعلى جانب آخر قد قامت الحكومة العراقية في بغداد بمعارضة هذا الاستفتاء منذ بداية الأمر ، حيث تم التصريح بأن الاستفتاء على استقلال جزء من الأراضي العراقية يعد أمر غير شرعي وغير دستوري، وترفضه الحكومة العراقية في بغداد تماما، وتم التصريح من قبل أكثر من مسؤول عراقي عن ان انفصال اقليم كردستان عن الأراضي العراقية أمر لن توافق عليه العراق سواء كشعب او كحكومة ابدا.

وقد قام ايضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتصريح عن رفضه القاطع لاستقلال اقليم كردستان عن الأراضي العراقية، وقد قام بالتهديد بأن هذا الأمر سوف يتم الرد عليه من قبل تركيا بكل قوة وحزم، وأنه لا مجال في التهاون بخصوص هذا الامر، حيث ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يرى ان انفصلا او استقلال اقليم كردستان عن الأراضي العراقية أمر من شأنه تهديد الأمن القومي في تركيا

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وعلى الرغم من كل ما سبق قد قامت الحكومة الموجودة في إقليم كردستان العراق باجراء الاستفتاء خلال اليوم الإثنين الموافق 25 من شهر سبتمبر، وذلك من أجل فتح الامر امام المواطنين باختيار الاستفتاء من عدمه