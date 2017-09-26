“دبي” تجري أولى تجاربها على “التاكسي الطائر”

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تابع موقع مصر 365 أول التجارب التي تجريها دبي على طائرة أجرة “تاكسي” بدون طيار لتكون بذلك من أولى الدول التي قامت بإدراج التاكسي الطائر، حيث تتسع مقصورة الطائرة التاكسي التي تم تصنيعها من قبل شركة “فولوكوبتر” وهي شركة ألمانية لشخصين فقط.

تصل سرعة الطائرة التاكسي إلى مائة كيلومتر في الساعة، ومدة تحليها تصل إلى حوالي ثلاثين دقيقة، وتستخدم الطائرة حوالي ثمانية عشر مروحة، وتم تصميم الطائرة للطيران لمدة ثلاثين دقيقة فقط مع تزويدها بكافة الاحتياطات الأمنية وإجراءات السلامة ومنها بطاريات احتياطية بالإضافة إلى وجود مظلات لمواجهة أي طارئ أو عارض.

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وحلقت الطائرة التاكسي أثناء اختبارها على ارتفاع يصل إلى مائتين متر، وسيتم حجز رحلات الطائرة التاكسي من خلال تطبيق سيطرح على الهواتف الذكية لمتابعة مواعيد وصول ومسارات الطائرة التاكسي في دبي.

والجدير بالذكر أن الشركة الألمانية المصنعة للتاكسي الطائر “فولوكوبتر” تتنافس مع أكثر من عشرة شركات أمريكية وأوروبية تستوحي من الخيال العلمي طراز الطائرات المروحية التي تقوم بتصنيعها لنقل الركاب داخل المدن.

وتطمح شركة “إيرباص” تسيير طائرة أجرة تعمل بدون طيار مع بداية عام 2020، وكذلك شركة “كيتي هوك” التي يدعمها “جوجل”، بالإضافة إلى شركة “أوبر” لسيارات الأجرة.

وأعلن مدير شركة “فولوكوبتر” الألمانية فلوريان رويتر قائلا: “في المستقبل كل ما تحتاجه هو تطبيق على هاتفك المحمول، تطلب فيه التاكسي الطائر الذي يحضر ويلتقطك ويوصلك إلى مقصدك”.

وأشار فلوريان رويتر أن الطائرة التاكسي قادرة على الطيران حيث تعتمد على نظام “جي بي أس” الملاحي الذي تقوم “فولوكوبتر” في الفترة الحالية على تطويره من أجل التعامل مع أي عقبات في الطريق.

وتطمح العديد من الشركات العملاقة في مجال صناعة الطائرات إلى طرح خدمات التاكسي الطائر خلال خمس سنوات مقبلة، وترغب دولة الإمارات العربية المتحدة في جعلها متميزة في هذا المجال حيث تعد بذلك هي أول دولة في العالم العربي تجري اختبارات على التاكسي الطائر، وتعمل على إرسال مسبار إلى كوكب المريخ في عام 2012 في أول مهمة فضائية للدول العربية إلى الفضاء الخارجي.

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