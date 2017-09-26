“سلمان بن عبدالعزيز” يصدر أمر ملكي يسمح للمرأة بقيادة السيارة

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تابع موقع مصر 365 القرار الذي أصدره سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري الموافق الثلاثاء، حيث أصدر أمر ملكي يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

وصدر القرار الملكي عن ديوان الملك السعودي ليسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، حيث أوضح الديوان أن عدم السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات أدى إلى العديد من السلبيات، وأكد الديوان أن السمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة له العديد من الإيجابيات على أن يتم تطبيق ضوابط شرعية للتقيد بها.

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وكان نص البيان كالتالي: “صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها، كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وإن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتباراً تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل إلى اليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه، ولكون الدولة هي بعون الله حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره”.

وأوضح البيان الصادر عن ديوان الملك السعودي أن معظم أعضاء هيئة كبار العلماء السعودية لا يرون وجود أي مانع من السماح للمرأة السعودية من قيادة السيارة مع توافر ضوابط شرعية ونظامية خاصة بقيادة المرأة للسيارة.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر ملكي وأوضح البيان الصادر عن ديوان الملك السعودي عن اعتاد تطبيق أحكام مرورية ووضع لوائح تنفيذية بما في ذلك إصدار تراخيص قيادة السيارات لكل من الذكور والإناث على حد سواء، ودعا الملك السعودي إلى تشكيل لجنة على مستوى وزارت عديدة منها وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة المالية، بالإضافة إلى وزارة الداخلية ليتم دراسة التجهيزات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر الملكي القاضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، على أن يتم رفع توصيات اللجنة خلال مدة زمنية 30 يوم من تاريخ انعقادها ليكون تنفيذ تبعات إصدار الأمر الملكي اعتبارا من العاشر من شهر أكتوبر القادم مع وضع جميع الضوابط النظامية والتشريعية المعتمدة من الدولة السعودية.

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