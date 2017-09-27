بالصورة.. تعليقات نارية من نشطاء التواصل الاجتماعي بعد السماح للنساء بالسعودية بقيادة السيارة

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بعد صدور قرار جديد ومفاجئ من داخل المملكة العربية بخصوص السماح للنساء السعوديات أن يقدن السيارات داخل المملكة لقي هذا القرار ترحيب كبير سواء على المستوى العربي أو المستوى العالمي إلا أن مواقع التواصل الإجتماعي قد استقبلته بالسخرية وتدشين عدد من الهاشتاجات والصور المعلقة على هذا الصدد.

استقبل العديد من الأوساط خبر إعطاء الحرية للمرأة في السعودية أن تقود السيارة بكل أريحية بسعادة كبيرة في ظل الانفتاح الذي زار العديد من الدول حول العالم وقد خرجت تصريحات العديد من الرؤساء مؤيدين قرار المملكة العربية بشدة واعتبروها خطوة قوية في صالح المرأة السعودية بوجه عام بالإضافة إلى إذاعة الخبر في عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية والعربية والدولية لما فيه من أهمية قوية من المتوقع أن تغير نظام حياة المرأة بالسعودية.

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اعتبر قرار السعودية قرار تاريخي وقد أشاد به العديد من الأوساط واعتبروا أنه بموجب هذا القرار تم منح حرية كبيرة للمرأة حيث طالب العديدين في وقت سابق أن يتم السماح للمرأة في المملكة العربية السعودية بالقيادة إلا أنه من جهة أخرى ورد أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد استقبلوا هذا القرار بالنقيض وبدأ في إظهار التعليقات عليه وخاصة التعليقات الساخرة.

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قام رواد المواقع بالعمل على تركيب ونشر عدد كبير من الصور وإضافة التعليقات المضحكة عليها وجميعها كانت تخص القيادة النسائية، حيث أضافوا لها عدد من المواقف النسائية وطريقة الرد عليها من قبل النساء.

من جهة أخرى، قد لاقت الصور التي انتشرت بين رواد المواقع استحسان الكثيرين من المترددين و النشطاء بشكل عام وقد جاء ذلك على الرغم من هجوم المكثف الذي لاقته هذه الصور من قبل الفتيات والنساء على مثل هذه الصور كما اعتبروها وجهة نظر ذكورية وأنها تعسفا من قبل عقليتهم التي ترفض أي تحرر للمرأة واعتراض علي شئ لم يروه من قبل.