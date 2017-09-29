هيومن رايتس ووتش: على قطر أن تضع حد لحالات الوفيات والإصابات بين صفوف العاملين فى ملاعب كأس العالم

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قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه لابد أن تقوم السلطات القطرية بسن لوائح ملائمة للعمل في الهواء الطلق وذلك بهدف حماية ما يقرب من 800 ألف من العاملين المغتربين الذين يواجهون خطر الإصابة بالعديد من الأزمات الصحية و تعرضهم للوفاة فى بعض الأحيان جراء عملهم في الطقس الحار والرطوبة العالية في البلاد .

وطالبت المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها، قطر بعمل تحقيق في وفيات العمال والكشف عن نتائج هذا التحقيق، واستخدام هذه المعلومات في وضع البرامج الصحية الملائمة لهم.

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وعلق “نيكولاس ماك جيهان” الذي قام بعمل التقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش إن “عدم أستطاعة السلطات القطرية في إيجاد سبل الحماية الأولية من الحرارة وقرارها بعدم الاهتمام بهذه التوصيات وحتمية التحقيق في وفيات العمال وعدم الموافقة على الإعلان عن بيانات تلك الوفيات ما هو إلا هروباً متعمداً من المسؤولية “.

ووجه “ماك جيهان” الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والشركات الراعية لتنظيم بطولة كأس العالم 2022 والاتحادات الوطنية في قطر والمطالبة بإيجاد العديد من سبل الحماية من الحرارة والرطوبة للعاملين في هذه الدولة الخليجية.

وتابع “ماك جيهان” أنه من الضروري على الحكومة القطرية أن تجيب على سؤالين فى غاية البساطة، “وهما” كم عدد العمال الذين لاقوا حتفهم منذ عام 2012 وما هي الظروف التي سبقت وفاتهم؟

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وكانت قطر قد سنت قوانين بمنع العمل في الهواء الطلق ما بين الساعة 11:30 صباحاً وحتى 3:00 مساء وبشكل سنوي من 15 يونيو إلى 31 أغسطس وهو الوقت الذي من المتوقع أن تصل فيه درجات الحرارة إلى ما يقارب 50 درجة مئوية.

وهو ما قالت عنه منظمة “هيومان رايتس ووتش” أنها إجراءات غير كافية وأن بيانات الأرصاد المناخية توضح أن الأجواء المناخية في قطر تصل في أغلب الأوقات إلى ما هو خارج هذه التوقيتات والتواريخ، وتصل الى مستويات من الممكن أن تؤدي إلى أمراض قاتلة وترتبط بزيادة درجات الحرارة في غياب فترة راحة كافية.

وصرحت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش”سارة ليا ويتسن” ” بأنه لابد من فرض قيود تناسب الأخطار الناجمة عن العمل في الهواء الطلق، والبحث ونشر المعلومات بشكل مستمر حول وفيات العمال لضمان حماية صحة وحياة عمال البناء في قطر”