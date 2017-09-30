داعش تبث تسجيل صوتى لقائدها “البغدادى”

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نشر تنظيم الدولة الإسلامية داعش أمس الخميس رسالة صوتية نسبت “لأبي بكر البغدادي” من خلال مؤسسة الفرقان الإعلامية المعروفة بكونها منبر إعلامي من منابر التنظيم، ومن خلال الرسالة يُسمع صوت يشبه صوت “البغدادي” يتحدث عن تهديدات كوريا الشمالية الجديدة لليابان والولايات المتحدة.

وتحدث أيضاً عن معركة الموصل، التي استطاعت القوات العراقية أن تحررها من قبضة تنظيم الدولة في شهر يوليو الماضي، ولا يزال “البغدادي” يختبئ ولا يُعرف حتى الآن مكانه رغم العديد من الأنباء التي نُشرت عن وفاته فى أحد غارات قوات التحالف، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت عن جائزة قيمتها 25 مليون دولار لمن يمكنه المساهمة باى معلومات تساعد فى اعتقاله منذ يوليو من عام 2014.

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وظهر “البغدادي” للمرة الأخيرة وقت أن ألقى خطبة في جامع النوري في مدينة الموصل وأعلن حينها عن تأسيس دولة الخلافة، ولم يلاحظ من خلال التسجيل الصوتي أي إشارة تفيد بأن هناك تاريخ تسجيل للرسالة الصوتية، التي وصلت مدتها إلى 46 دقيقة، لكنها تعتبر هى الأولى منذ آخر تسجيل لزعيم التنظيم المتشدد في نوفمبر الماضي.

وجاءت هذه الرسالة وسط تخمينات حول مصير “البغدادي” بعد أن خسر التنظيم عدد كبير من المناطق التي كان يفرض سيطرته عليها في كل من العراق وسوريا.

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ودعا البغدادي أنصاره الى أن يصمدوا في وجه الأكراد و النصيرية، في إشارة مرجحة نحو معركة الرقة، وقال “ريان ديلون” المتحدث العسكرى باسم القوات الأمريكية التي تواجه تنظيم الدولة، أنه لا يوجد دليل واضح على وفاة البغدادى، ونحن نعمل على افتراض أن البغدادي لا يزال على قيد الحياة”.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع: “نعرف بأمر هذا الشريط الصوتي المنسوب “لأبو بكر البغدادي”، وسنقوم بعدة خطوات للتأكد من صحته، ولا نملك أي سبب للتشكيك في صحته، ولا يوجد لدينا أى شئ يتعلق بهذا الشأن” .

وكان قد صرح أحد القادة الكبار فى الجيش الامريكى فى مطلع شهر سبتمبر إن “البغدادي”، ربما لا يزال على قيد الحياة، وهو ما لا يتفق مع رواية روسيا فيما يخص مصيره والتي كان مضمونها أنه من الوارد أن يكون قد قتل في غارة بسوريا في مايو الماضي.