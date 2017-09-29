“تركيا” تلقى القبض على 6 عناصر من “جبهة النصرة”

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قامت القوات الأمنية في الدولة التركية بإلقاء القبض على ستة عناصر بتهمة انتمائهم إلى “جبهة النصرة” وذلك بعد تنفيذ عملية إرهابية صباح اليوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017 الموافق يوم الجمعة في ولاية بورصة التركية الواقعة في شمال غرب البلاد.

وتابع موقع مصر 365 التصريحات الأمنية التركية حيث أعلنت أن الفرق الأمنية التركية المعنية بمكافحة العناصر الإرهابية التابعة إلى مديرية أمن بورصة قامت اليوم بتنفيذ عملية أمنية ضد “جبهة النصرة” وبالتحديد في منطقة اورهان غازي.

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وأوضحت المصادر الأمنية التركية أن العملية التي دعمت من قبل شرطة العمليات الخاصة كان من نتائجها إلقاء القبض على ستة أشخاص يشتبه قيامهم بأعمال تجنيد عناصر إرهابية لصالح منظمة “جبهة النصرة”.

أشارت المصادر الأمنية التركية أنه في الوقت الحالي يجرى نقل جميع المتهمين إلى مقر مديرية الأمن بالبورصة من أجل أجراء تحقيقات معهم، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

والجدير بالذكر أن دولة تركيا قد قامت بإدراج جبهة النصرة التي تعتبر الجناح السوري ل”تنظيم القاعدة” إلى قائمة المنظمات الإرهابية اليت تفرض عليها عقوبات مالية، كما أن الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة تدرج جبهة النصرة على لائحة المنظمات الإرهابية.

والجدير بالذكر أن شبكة الإخبارية “سكاي نيوز” قد نشرت تقرير في وقت سابق عن علاقة الدولة القطرية بالجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا حيث تقدم الدعم الإعلامي والمالي واللوجستي لهذه المنظمات الإرهابية ومنها “جبهة النصرة” التي تصنفها العديد من الدول العالمية منها سوريا والولايات المتحدة وتركيا وروسيا بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة.

وأوضح تقرير “سكاي نيوز” الإخباري عن مدى الدعم الهائل التي تتلقاه “جبهة النصرة” من دولة قطر الداعمة للإرهاب والتطرف في منطقة الشرق الأوسط والعمل على زعزعة الأمن العربي، حيث أشار التقرير أن الدعم المادي الذي قدمته الدولة القطرية لهذه المنظمة الإرهابية فيما بين عامي 2010، 2015 بلغ حوالي 64,2 مليار دولار أمريكي، وكذلك 30 مليون دولار فدية للصحفي الأمريكي، بالإضافة إلى ستة عشر مليون دولار فدية لراهبات “معلولا” حيث تستغل هذه المنظمات الإرهابية هذه الأموال في التزود بالسلاح.

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