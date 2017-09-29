“هآرتس” تعلن اقتراح “حماس” لتبادل أسرى تم رفضه من إسرائيل

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تابع موقع مصر 365 تصريحات الصحيفة الإسرائيلية “هآرتس” حيث أوضحت أن مصادر فلسطينية صرحت بأن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” يحيى السنوار أعلن إن “حماس” وافقت على مقترح صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وأوضح التقرير الإخباري الصادر عن صحيفة “هآرتس” أن المقترح الذي قدم من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تم نقله إلى إسرائيل عن طريق منسق شؤون الأسرى والمفقودين التابع لمكتب رئيس الحكومة، وأضاف أن إسرائيل رفضت المقترح المقدم من قبل حماس.

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كما أوضحت المصادر أن يحيى السنوار لم يصرح بأي تفاصيل بشأن صفقة تباد ل الأسرى، وأشار أن المنسق شؤون الأسرى والمفقودين التابع للجانب الإسرائيلي السابق “ليئور لوتان” قدم استقالته خلال الشهر السابق بسبب خلافات داخلية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية “هآريس” أنها نقلت عن مصادر مسؤولة ومتصلة مع منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيلي “ليئور لوتان” أنه قرار استقالته نجم عن إدراكه ومعرفته التامة في الفترة السابقة أن المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قد وصلت إلى طريق مسدود، وأن المستوى السياسي الممنوح له “ملقص جداَّ”.

والجدير بالذكر أن المقترح الذي قدمته حركة المقاومة الإسلامية “حماس” كان يقر بتقديم إسرائيل حوالي تسعة وثلاثين جثه من بينها تسعة عشر جثة تابعة إلى عناصر القسام، مقابل معلومات عن مصير المفقودين والأسرى الإسرائيليين.

كما تضمن أيضا مقترح تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وبين إسرائيل في مرحلته الثانية أن تطلق إسرائيل سراح أسرى محررين الذين أعيد اعتقالهم مرة أخرى، وفي المرحلة الثالثة من تنفيذ مقترح تبادل الأسرى تبدأ المفاوضات بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في شأن تبادل الأسرى مع إسرائيل.

كما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية “هآرتس” إن إسرائيل قدمت مسبقا اقتراح يتضمن إعادة مواطنين فلسطينيين قاموا بعبور السياج الحدودي في قطاع غزة، مقابل إخلاء سبيل هشام السيد وأفراهام منغيستو، كما قامت إسرائيل بتقديم عرض آخر لتبادل الأسرى وهو إعادة تسعة عشرة جثة إلى قطاع غزة في مقابل تسلم جثتي الجنديين أورون شاؤول، وهدار غولدين ولكن كل هذه المقترحات بشأن تبادل الأسرى لم تسفر عن أي نتائج تذكر.

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