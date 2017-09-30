الحكم على “فضل شاكر” بالاشغال الشاقة لضلوعه فى ارتكاب عمليات إرهابية

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أقرت المحكمة العسكرية فى لبنان الحكم على رجل الدين السلفي “أحمد الأسير” بالإعدام بعد أن وجهت له تهم ترتبط بقضايا إرهاب، وحكمت أيضاً على المطرب المعروف المعتزل “فضل شاكر” بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة بتهم تتعلق أيضاً بالإرهاب، إلى جانب سحب كل حقوقه المدنية، جاء ذلك وفقاُ للوكالة اللبنانية.

جدير بالذكر أن “شاكر” كان قد اعتزل الغناء وأعلن انضمامه لإحدى الجماعات الدينية المتطرفة في عام 2013 والتى يترأسها “الأسير”.

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وتمت محاكمة “الأسير” بعد ان ثبت ضلوعه في الاشتباكات العنيفة التى وقعت بين مقاتلي الجماعة والجيش اللبناني والتي أسفرت عن مقتل 18 جندياً في جنوب البلاد، وقررت المحكمة عدة أحكام تقضي بإعدام ثمانية أشخاص آخرين بنفس التهم في القضية ذاتها، وكان من بينهم شقيق “الأسير”.

ويعتبر “الأسير” هو أحد أعنف الأصوات الطائفية في لبنان، وكان قد عرف نفسه من خلال عدة برامج حوارية على أنه يقف إلى جانب حقوق الطائفة السنية في مواجهة حزب الله الشيعي.

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وتم إلقاء القبض على “الأسير” في عام 2015 في مطار بيروت أثناء محاولته الهروب خارج لبنان متنكراً و يحمل جواز سفر مزور، وتم تقديمه للمحاكمة ومعه 38 متطرفاً آخرين من أنصاره، وكانت قد أصدرت المحكمة فى حق هؤلاء المتهمين الثلاثة الباقين أحكاما بالسجن المؤبد.

وفى وقت سابق، كان قد ورد أن السلطات القضائية اللبنانية قد اتخذت قرارها الأخير والذي قد تم الكشف عنه بشأن اعتقال “الأسير” حيث اتهمته بالإقدام على تشكيل عصابة مسلحة يأتي الهدف من ورائها ارتكاب أعمال إرهابية وقتل المدنيين بالإضافة إلى محاولة قتل عسكريين من الجيش اللبناني .

ونشبت الاشتباكات مع الجنود اللبنانيين بعد أن قامت العناصر التابعة للأسير بأطلاق النار على أحد النقطة الأمنية العسكرية مما أسفر عن مقتل 18 جنديا و 13 مسلحا، وفى الوقت الذى ينص فيه القانون اللبناني على عقوبة الإعدام، إلا أن هذه العقوبة لم تطبق بشكل فعلى منذ عام 2004.