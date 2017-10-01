إدراج شرط جديد على وثيقة الزواج السعودي تعرف عليه

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تابع موقع مصر 365 البيان الملكي الصادر عن ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة بعد أن كانت المرأة السعودية تمنع من القيادة.

وبناء عليه فقد تم منح المرأة السعودية ترخيص يعطيها الحق في قيادة السيارة على أن يتم المرأة السعودية ترخيص صادر من وزارة الداخلية السعودية يمنح للمرأة السعودية مثلها مثل الرجل السعودي.

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وبناء عليه فقد كانت هناك ثلاث شروط في المجتمع السعودية تعد شرطاً من شروط عقد الزواج بين الرجل والمرأة وبعد قرار ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يعطي للمرأة الحق في قيادة السيارة، أضيف شرط رابع من شروط الزواج وهو شراء سيارة للعروس.

حيث كان من شروط الزواج في المملكة العربية السعودية ثلاث شروط هي توفير منزل للزوجة مستقل بها، وشرط إكمال التعليم للمرأة السعودية، بالإضافة إلى عدم منعها من ممارسة الحياة العملية، وبناء على قرار الملك السعودي صار أيضا من حق الزوجة عدم منعها من قيادة سيارة بل وامتلاكها أيضا.

كما أوضحت صورة تم تداولها لوثيقة رسمية للزواج الحديث في المملكة العربية السعودية احتوت على شرط جديد لعقد القران بين الرجل والمرأة إلى جانب الثلاثة الشروط الأساسية في الوثيقة وهي حق الزوجة في الحصول على مسكن مستقل، حقها في إكمال التعليم، عدم منعها من ممارسة الحياة العملية، وتم إضافة الشرط الرابع مؤخرا على غرار القرار الصادر من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي قضى بالسماح للمرأة السعودية بركوب السيارة.

وصرح رئيس المحكمة العامة في بريدة الشيخ إبراهيم الحسني قائلا: “إن شرط قيادة المرأة للمركبة مثله مثل أي شرط أخرى في وثيقة الزواج مثل المنزل، وإكمال الدراسة، والعمل فهو مثل هذه الأمور وينطبق عليها ما ينطبق على الشرط الرابع”.

وأوضح الشيخ إبراهيم الحسني أن تصريح هيئة كبار العلماء السعودية بجواز منح المرأة السعودية الحق في قيادة السيارة، وإدراج شرط زواج المرأة السعودية في وثيقة الزواج صحيح لازم إقراره في عقد القرآن، فإن وافق عليه الرجل لزمه تحقيقه، وإن لم يوافق الرجل لن يتم عقد العقد.

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