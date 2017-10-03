“أبو مازن” لن نسمح بالتدخل في الشأن الفلسطيني إلا لمصر

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أعلن رئيس الدولة الفلسطينية محمود عباس “أبو مازن” قائلا: “لدينا رغبة شديدة في إتمام المصالحة، ونلاحظ أن هذا هو توجه حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأن يتم التنفيذ على الأرض”.

وتابع موقع مصر 365 تصريحات رئيس دولة فلسطين “محمود عباس أبو مازن” قائلا “آخر محاولات للمصالحة كانت في عام 2014، وتوقفت هذه المحاولات بعد أعاقت حركة المقاومة الإسلامية حماس عمل الحكومة الفلسطينية، وتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني بتوافق كامل بين حركة فتح، وحركة المقاومة الإسلامية حماس”.

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كما استأنف رئيس دولة فلسطين قوله “كنا ندفع مليار ونصف دولار لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، واوقفنا جزءاً بسيطاً عقب تطور الأوضاع لذلك عادوا، وقبلت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلغاء حكومتها والعمل على تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة”.

وأوضح رئيس دولة فلسطين أن السلطة الفلسطينية الوطنية هي المسموح لها الوقوف على تأمين الأمن الداخلي داخل الدولة الفلسطينية وعلى المعابر الفلسطينية وأوضح أن جميع السلطات لابد أن تكون ممنوح للسلطة الفلسطينية الوطنية، وأشار أنه لن يتم العمل على استنساخ تجربة “حزب الله” في الدولة اللبنانية، وأكد أنه لن يقبل لأحد من التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الفلسطينية ماعدا جمهورية مصر العربية.

كما علق المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس “فوزي برهوم” على تعليق “رامي الحمد الله” فور وصوله إلى مصر حيث قال: “أن العالم لن يلتفت إلى شعب ممزق ونطوي صفحة الماضي وننظر إلى الأمام يدً واحدة فتح وحماس”، أوضح أنه هذا هو المبدأ الذي انطلقت منه حركة حماس عندما اتخذت القرار الوطني والمسؤول بحل اللجنة الإدارية والترحيب بحكومة الوفاق الوطني التي ستأتي لكي تدير شؤون قطاع غزة، وأضاف اليوم الجميع شهد على موقف حماس الإيجابي، وهذا أثبت أن حركة حماس مع المصلحة الوطنية الفلسطينية، وأنها مع الوحدة، وأنها مع ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأوضح فوزي برهوم أن ما ترتب على الموقف الإيجابي لحماس دور إيجابي من “رامي الحمد الله” من حركة فتح ومن الرئيس الفلسطيني أبو مازن، وبالتالي التجاوب الكل الفلسطيني مع النداء الوطني.

كما صرح فوزي برهوم عن تقديره لدور جمهورية مصر العربية الداعم لحل القضية الفلسطينية، وأوضح أن لولا دور الدولة المصرية ما حدث وفاق فلسطيني بين حماس وفتح اليوم.

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