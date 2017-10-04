شركة “فورد” تمنح ناشطة سعودية سيارة هدية بعد السماح للسيدات بالقيادة

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أعلنت شركة فورد عن إهدائها لإحدى الناشطات السعوديات للسيارة التي كانت تتمناها كثيرا، وذلك في أعقاب القرار التاريخي الذي منح المرأة السعودية حق قيادة السيارة في المملكة العربية السعودية، وغردت شركة فورد الشرق الأوسط من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنها تمتلك سيارة من نوع “موستانغ” صفراء اللون تمنحها كهدية للناشطة السعودية “سحر ناصف”، التي تعمل في مجال حقوق المرأة.

وكانت قد أعلنت “ناصف” في وقت سابق عن إعجابها بالسيارة في مقابلة بعد إصدار القرار الملكي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

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وقررت فورد للشرق الأوسط باعطائها الهدية في تغريدة موجهة إلى ناصف “نريد أن نهديك سيارة أحلامك”، ثم تبعتها بتغريدة تقول “سيارتك الموستانغ الان تنتظرك”، وصاحب تلك التغريدات صورة سيارة تنطلق بسرعة كبيرة داخل احد الانفاق، وكتب معها هاشتاغ “موستانغ سحر”.

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وأعلنت المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الماضي أنها ستسمح للسيدات بقيادة السيارة بدءا من يونيو من العام القادم 2018، لتغلق بهذا حالة من الجدل المجتمعي كانت مستمرة على مدار أعوام كثيرة محاولة التقليل من قدرة المرأة على الحركة.

وساهم القرار في فتح سوق جيد لحركة بيع وشراء السيارات، حيث بدأت الشركات تزيد من حملاتها الترويجية و المجهود لجذب عدد اكبر من العملاء من السيدات، وفي السنوات القليلة الماضية كانت الناشطات السعوديات يقعن تحت رحمة السائقين وضغوط إعاقة الحركة نظرا للرفض الذي يقابلونه من الدولة .

وفي عام 1990 شهدت المملكة احتجاج لم يكن قد سبق له أن حدث، حين نظمت 47 امرأة مظاهرة وبادروا بقيادة سياراتهن في العاصمة السعودية الرياض للاحتجاج ضد منعهم من القيادة، وهو ما دفع السلطات الأمنية حينها لاحتجاز الناشطات ولم يتم إطلاق سراحهن إلا بعد أن تقدم أوليائهم بكتابة تعهد بألا يقوموا بتكرار هذا الأمر مرة أخرى .