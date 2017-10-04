عقوبات جديدة تواجه كردستان بسبب الاستفتاء الخاص باستقلالها عن بغداد

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قررت الحكومة العراقية أنها سوف تقوم بوقف بيع الدولار الأمريكي إلى البنوك الرائدة في كردستان وتم ايضا حظر تحويلات العملات الأجنبية إلى منطقة الحكم الذاتي وتم إصدار هذا القرار خلال اليوم الثلاثاء، مما عزز الانتقام التي تسعى إليه الحكومة العراقية من تصويت استقلال كردستان عن الاراضي العراقية.

وقد تتبع هذه العقوبات المالية عقوبات اخرى وهي حظر الرحلات الجوية الدولية المباشرة من والى كردستان، وقد تم فرضها من قبل الحكومة المركزية خلال يوم الجمعة الماضي.

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وأبلغ البنك المركزي العراقي في بيان رسمي الحكومة الإقليمية في كردستان بأن البنك سوف يوقف عملية بيع الدولار لاحد اهم اربعة بنوك كردية كبرى في كردستان وأيضا سيتم توقف جميع تحويلات العملات الأجنبية إلى هذه البنوك، وجاء ذلك وفقا لم نم ذكره من قبل مصادر مصرفية و مصادر اخرى حكومية لوكالة رويترز العالمية.

والجدير بالذكر أن الشركات التي تحتاج إلى عملات أجنبية وعمال أجانب في كردستان، التي تكون أجورها وتحويلاتها عادة بالدولار، هي الأكثر تضررا من التدابير الجديدة.

ومن جهة أخرى فإن رجال الأعمال والمغتربون كانوا الأكثر تضررا بطريقة مباشرة من الحظر الذي تم فرضه على الرحلات الدولية إلى المطارات الكردية الموجودة في أربيل والسليمانية. ويجبرهم على السفر عبر مطارات بغداد وجنوب العراق، مما يزيد من التكلفة ويساهم في التأخير.

وقال مسؤول عراقي إن “الشرط الوحيد المفروض من اجل انهاء حظر بيع الدولار هو جعل المصارف الكردية تحت سيطرة البنك المركزي العراقي”.

ومن جهة أخرى قام البرلمان العراقي خلال اليوم الثلاثاء بالإعلان أنه قام بالتصويت على عقوبات مالية من شأنها “الحفاظ على مصالح” المواطنين الاكراد وان تستهدف القيادة الكردية.

والجدير بالذكر أن الحكومة العراقية المركزية قد قامت برض عرض من الحكومة الكردية من أجل بحث استقلال الاخيرة، وقدمت مطالب بأن يتم إنهاء نتيجة استفتاء 25 سبتمبر او انه على الاكراد مواجهة عقوبات مستمرة وعزلة دولية وتدخل عسكرى محتمل.

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ومن جانب اخر فأن الادارة الامريكية التي عززت تحالفها مع الاكراد العراقيين وذلك خلال الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي “داعش”، تقف في الشان الى جانب بغداد خلال الازمة فى رفض الاعتراف بالاستفتاء.